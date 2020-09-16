كورونا في أذربيجان: 3 حالات وفاة و141 إصابة وتعافي 151
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجّلت أذربيجان 3 حالات وفاة، و141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 151 حالة من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وكالة أذرتاج -نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء- بتسجيل إجمالي حالات بلغ 38 ألفًا و658 حالة إصابة في البلاد، وتعافي 36 ألفًا و149 حالة، ووفاة 569 حالة.
فيروس كورونا الجديد
كورونا في أذربيجان: 3 حالات وفاة و141 إصابة وتعافي 151
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-16
سجّلت أذربيجان 3 حالات وفاة، و141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 151 حالة من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وكالة أذرتاج -نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء- بتسجيل إجمالي حالات بلغ 38 ألفًا و658 حالة إصابة في البلاد، وتعافي 36 ألفًا و149 حالة، ووفاة 569 حالة.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
04:18 PM
كورونا في أذربيجان: 3 حالات وفاة و141 إصابة وتعافي 151
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجّلت أذربيجان 3 حالات وفاة، و141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 151 حالة من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وكالة أذرتاج -نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء- بتسجيل إجمالي حالات بلغ 38 ألفًا و658 حالة إصابة في البلاد، وتعافي 36 ألفًا و149 حالة، ووفاة 569 حالة.