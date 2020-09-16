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"الصحة": تسجيل 621 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 982 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في أذربيجان: 3 حالات وفاة و141 إصابة وتعافي 151

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت أذربيجان 3 حالات وفاة، و141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 151 حالة من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة أذرتاج -نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء- بتسجيل إجمالي حالات بلغ 38 ألفًا و658 حالة إصابة في البلاد، وتعافي 36 ألفًا و149 حالة، ووفاة 569 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في أذربيجان: 3 حالات وفاة و141 إصابة وتعافي 151
سبق

سجّلت أذربيجان 3 حالات وفاة، و141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 151 حالة من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة أذرتاج -نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء- بتسجيل إجمالي حالات بلغ 38 ألفًا و658 حالة إصابة في البلاد، وتعافي 36 ألفًا و149 حالة، ووفاة 569 حالة.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
04:18 PM

كورونا في أذربيجان: 3 حالات وفاة و141 إصابة وتعافي 151

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت أذربيجان 3 حالات وفاة، و141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 151 حالة من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة أذرتاج -نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء- بتسجيل إجمالي حالات بلغ 38 ألفًا و658 حالة إصابة في البلاد، وتعافي 36 ألفًا و149 حالة، ووفاة 569 حالة.

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