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الحكومة اليمنية تقصر حيازة السلاح على مؤسسات الجيش والأمن

خلال لقاء جمع "ابن مبارك" ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي

جدَّدت الحكومة اليمنية موقفها الخاص بضرورة اقتصار حيازة السلاح على مؤسسات الجيش والأمن الوطنية.

جاء هذا خلال لقاء، جمع سفير اليمن في واشنطن أحمد بن مبارك ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك مالروي.

واستعرض السفير اليمني التطورات الجارية في اليمن، وموقف حكومة بلاده الرافض لأي إجراءات تمس سيادة ووحدة واستقرار اليمن.

وأكد ابن مبارك تمسُّك الحكومة اليمنية بضرورة اقتصار حيازة السلاح على مؤسسات الجيش والأمن الوطنية، وعدم السماح لأي وحدات بالعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية والأمنية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما جرى استعراض جهود الحكومة المتواصلة في محاربة الإرهاب الذي يعد تهديدًا لجميع دول المنطقة، وللأمن والسلم الدوليَّيْن، بالشراكة بين اليمن والولايات المتحدة.

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الحكومة اليمنية تقصر حيازة السلاح على مؤسسات الجيش والأمن
سبق

جدَّدت الحكومة اليمنية موقفها الخاص بضرورة اقتصار حيازة السلاح على مؤسسات الجيش والأمن الوطنية.

جاء هذا خلال لقاء، جمع سفير اليمن في واشنطن أحمد بن مبارك ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك مالروي.

واستعرض السفير اليمني التطورات الجارية في اليمن، وموقف حكومة بلاده الرافض لأي إجراءات تمس سيادة ووحدة واستقرار اليمن.

وأكد ابن مبارك تمسُّك الحكومة اليمنية بضرورة اقتصار حيازة السلاح على مؤسسات الجيش والأمن الوطنية، وعدم السماح لأي وحدات بالعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية والأمنية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما جرى استعراض جهود الحكومة المتواصلة في محاربة الإرهاب الذي يعد تهديدًا لجميع دول المنطقة، وللأمن والسلم الدوليَّيْن، بالشراكة بين اليمن والولايات المتحدة.

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
10:59 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
01:56 PM

الحكومة اليمنية تقصر حيازة السلاح على مؤسسات الجيش والأمن

خلال لقاء جمع "ابن مبارك" ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
4
9,645

جدَّدت الحكومة اليمنية موقفها الخاص بضرورة اقتصار حيازة السلاح على مؤسسات الجيش والأمن الوطنية.

جاء هذا خلال لقاء، جمع سفير اليمن في واشنطن أحمد بن مبارك ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك مالروي.

واستعرض السفير اليمني التطورات الجارية في اليمن، وموقف حكومة بلاده الرافض لأي إجراءات تمس سيادة ووحدة واستقرار اليمن.

وأكد ابن مبارك تمسُّك الحكومة اليمنية بضرورة اقتصار حيازة السلاح على مؤسسات الجيش والأمن الوطنية، وعدم السماح لأي وحدات بالعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية والأمنية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما جرى استعراض جهود الحكومة المتواصلة في محاربة الإرهاب الذي يعد تهديدًا لجميع دول المنطقة، وللأمن والسلم الدوليَّيْن، بالشراكة بين اليمن والولايات المتحدة.

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