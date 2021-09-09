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"قضية الفتنة" بالأردن.. "التمييز" تؤيد سجن باسم عوض الله وحسن بن زيد

المحكمة بينت أن الأحكام الصادرة بنيت على وقائع ثابتة

أيّدت محكمة التمييز في الأردن، اليوم الخميس، قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين في "قضية الفتنة"، الذي عاقب رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عاماً، مع غرامة وسنة حبس إضافية للأخير في اتهامه بحيازة مخدرات.

وذكرت محكمة التمييز أنها وجدت أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المتهمان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة بقصد التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضافت أن قرار محكمة أمن الدولة في 12 يوليو الماضي استجمع الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما، وبُني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقاً للأصول.

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"قضية الفتنة" بالأردن.. "التمييز" تؤيد سجن باسم عوض الله وحسن بن زيد
سبق

أيّدت محكمة التمييز في الأردن، اليوم الخميس، قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين في "قضية الفتنة"، الذي عاقب رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عاماً، مع غرامة وسنة حبس إضافية للأخير في اتهامه بحيازة مخدرات.

وذكرت محكمة التمييز أنها وجدت أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المتهمان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة بقصد التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضافت أن قرار محكمة أمن الدولة في 12 يوليو الماضي استجمع الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما، وبُني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقاً للأصول.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
02:50 PM

"قضية الفتنة" بالأردن.. "التمييز" تؤيد سجن باسم عوض الله وحسن بن زيد

المحكمة بينت أن الأحكام الصادرة بنيت على وقائع ثابتة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أيّدت محكمة التمييز في الأردن، اليوم الخميس، قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين في "قضية الفتنة"، الذي عاقب رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عاماً، مع غرامة وسنة حبس إضافية للأخير في اتهامه بحيازة مخدرات.

وذكرت محكمة التمييز أنها وجدت أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المتهمان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة بقصد التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضافت أن قرار محكمة أمن الدولة في 12 يوليو الماضي استجمع الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما، وبُني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقاً للأصول.

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