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جازان تشهد  تدشين 20 مشروعًا بيئيًا ومائيًا بتكلفة تبلغ 3.6 مليار ريال

الفضلي: نُفذت وفق أفضل الممارسات وتخدم أكثر من 1.3 مليون مستفيد

قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي انه بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة: "احتفلنا اليوم برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بتدشين 20 مشروعًا بيئيًا ومائيًا، بتكلفة تبلغ 3.6 مليار ريال، ستسهم بإذن الله في التنمية وتحقيق الاستدامة بالمنطقة".

وتابع الوزير: تخدم هذه المشاريع التنموية التي نُفذت وفق أفضل الممارسات والخبرات الفنية، أكثر من 1.3 مليون مستفيد من قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة، وتأتي لترجمة رؤية بلادنا الطموحة التي تعكس حرص القيادة على توفير كل سبل العيش الكريم لمواطنيها ومقيميها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان تشهد  تدشين 20 مشروعًا بيئيًا ومائيًا بتكلفة تبلغ 3.6 مليار ريال
سبق

قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي انه بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة: "احتفلنا اليوم برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بتدشين 20 مشروعًا بيئيًا ومائيًا، بتكلفة تبلغ 3.6 مليار ريال، ستسهم بإذن الله في التنمية وتحقيق الاستدامة بالمنطقة".

وتابع الوزير: تخدم هذه المشاريع التنموية التي نُفذت وفق أفضل الممارسات والخبرات الفنية، أكثر من 1.3 مليون مستفيد من قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة، وتأتي لترجمة رؤية بلادنا الطموحة التي تعكس حرص القيادة على توفير كل سبل العيش الكريم لمواطنيها ومقيميها.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
02:45 PM

جازان تشهد  تدشين 20 مشروعًا بيئيًا ومائيًا بتكلفة تبلغ 3.6 مليار ريال

الفضلي: نُفذت وفق أفضل الممارسات وتخدم أكثر من 1.3 مليون مستفيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي انه بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة: "احتفلنا اليوم برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بتدشين 20 مشروعًا بيئيًا ومائيًا، بتكلفة تبلغ 3.6 مليار ريال، ستسهم بإذن الله في التنمية وتحقيق الاستدامة بالمنطقة".

وتابع الوزير: تخدم هذه المشاريع التنموية التي نُفذت وفق أفضل الممارسات والخبرات الفنية، أكثر من 1.3 مليون مستفيد من قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة، وتأتي لترجمة رؤية بلادنا الطموحة التي تعكس حرص القيادة على توفير كل سبل العيش الكريم لمواطنيها ومقيميها.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,837
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,648
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,881
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,742

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