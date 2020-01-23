قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي انه بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة: "احتفلنا اليوم برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بتدشين 20 مشروعًا بيئيًا ومائيًا، بتكلفة تبلغ 3.6 مليار ريال، ستسهم بإذن الله في التنمية وتحقيق الاستدامة بالمنطقة". وتابع الوزير: تخدم هذه المشاريع التنموية التي نُفذت وفق أفضل الممارسات والخبرات الفنية، أكثر من 1.3 مليون مستفيد من قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة، وتأتي لترجمة رؤية بلادنا الطموحة التي تعكس حرص القيادة على توفير كل سبل العيش الكريم لمواطنيها ومقيميها.

جازان تشهد تدشين 20 مشروعًا بيئيًا ومائيًا بتكلفة تبلغ 3.6 مليار ريال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-23 قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي انه بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة: "احتفلنا اليوم برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بتدشين 20 مشروعًا بيئيًا ومائيًا، بتكلفة تبلغ 3.6 مليار ريال، ستسهم بإذن الله في التنمية وتحقيق الاستدامة بالمنطقة".



وتابع الوزير: تخدم هذه المشاريع التنموية التي نُفذت وفق أفضل الممارسات والخبرات الفنية، أكثر من 1.3 مليون مستفيد من قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة، وتأتي لترجمة رؤية بلادنا الطموحة التي تعكس حرص القيادة على توفير كل سبل العيش الكريم لمواطنيها ومقيميها.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443 02:45 PM

جازان تشهد تدشين 20 مشروعًا بيئيًا ومائيًا بتكلفة تبلغ 3.6 مليار ريال الفضلي: نُفذت وفق أفضل الممارسات وتخدم أكثر من 1.3 مليون مستفيد





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قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي انه بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة: "احتفلنا اليوم برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بتدشين 20 مشروعًا بيئيًا ومائيًا، بتكلفة تبلغ 3.6 مليار ريال، ستسهم بإذن الله في التنمية وتحقيق الاستدامة بالمنطقة".



وتابع الوزير: تخدم هذه المشاريع التنموية التي نُفذت وفق أفضل الممارسات والخبرات الفنية، أكثر من 1.3 مليون مستفيد من قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة، وتأتي لترجمة رؤية بلادنا الطموحة التي تعكس حرص القيادة على توفير كل سبل العيش الكريم لمواطنيها ومقيميها.