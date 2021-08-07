وأضاف: المملكة ستستمرّ في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق، ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة.

وقال وزير الخارجية عبر حسابه في تويتر اليوم: نتمنّى له التوفيق في مهامه الجديدة.

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ترحيبه بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًّا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن.

فيصل بن فرحان يرحّب بتعيين غروندبرغ مبعوثًا أمميًّا لليمن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-07 أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ترحيبه بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًّا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن. وقال وزير الخارجية عبر حسابه في تويتر اليوم: نتمنّى له التوفيق في مهامه الجديدة. وأضاف: المملكة ستستمرّ في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق، ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 01:17 PM

فيصل بن فرحان يرحّب بتعيين غروندبرغ مبعوثًا أمميًّا لليمن أكّد أن المملكة ستستمرّ في دعمها لكافة الجهود للتوصل لحل





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أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ترحيبه بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًّا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن.

وقال وزير الخارجية عبر حسابه في تويتر اليوم: نتمنّى له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأضاف: المملكة ستستمرّ في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق، ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة.