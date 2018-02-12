"السراني" يطالب العمداء بإجراء التغيير في مسارات كليات المجتمع لمواكبة سوق العمل

خلال كلمته في اللقاء السابع لعمداء الكليات بالجامعات السعودية.. برعاية وزير التعليم

طالب مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، العمداء، ببذل المزيد من الجهود لإجراء التغيير في مسارات كليات المجتمع التي يحتاج إليها الوطن، ومعرفة التوجهات الجديدة في البرامج التعليمية، وأن ينطلق التغيير من مرتكزات رؤية 2030.

وتفصيلًا: جاء ذلك بعد انطلاق فعاليات اللقاء السابع لعمداء وعميدات كليات المجتمع في الجامعات السعودية، برعايةٍ من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طيبة.

وفي البداية رفع "السراني" شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعمه الدائم لقطاع التعليم، كما شكر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على رعايته الكريمة لهذا الملتقى، من ثم رحّب بعمداء وعميدات كليات المجتمع في الجامعات السعودية في لقائهم السابع.

وأضاف "السراني" أن هذا اللقاء يختلف عن جميع اللقاءات، وذلك في ظلّ الحراك السريع في وزارة التعليم في كافة المجالات التعليمية؛ ومنها كليات المجتمع؛ لكي تأخذ الجامعات السعودية مكانتها الطبيعية على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، متمنيًا التوفيق للمشاركين لتحقيق الأهداف المرجوّة من اللقاء، والوصول للنتائج والتوصيات التي من شأنها أن تنهض بعمل كليات المجتمع بالمملكة، وتسهم في تفعيل دورها الأكاديمي والعلمي.

وألقى عميد كلية المجتمع بجامعة طيبة، الدكتور عمر الجابري؛ كلمته، قائلًا: "إن محاور الملتقى تأتي لتحاكي ما تتطلّبه رؤية المملكة 2030، وضمن إطار كليات المجتمع والشراكة المجتمعية، وأن الجلسات ستنطلق بمواضيع هادفة وبنّاءة، وعلى درجة من الأهمية.

وتحدّث في أولى الجلسات الدكتور عبدالمحسن المحسن، مستشار وكالة الوزارة للتعليم الجامعي، عن تطوير كليات المجتمع وتحويلها لكليات تطبيقية، وعن رؤية الوزارة الاستراتيجية لكليات المجتمع، وعرض الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم المتمثلة في أهداف الوزارة، ومرتكزات الإطار الاستراتيجي التي تنطلق منها الخطة الاستراتيجية، ومواءمة الكليات مع سوق العمل، ونجاح الطلبة، والتطوير التنظيمي لكليات المجتمع.

واستعرض الدكتور فهد التويجري الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز، في ورقته التي كانت بعنوان "تطور كليات التدريب التقني والمهني- الكليات التقنية العالمية كنموذج"، وذكر آلية ضبط الجودة، والمسارات المرنة، ومميزات النموذج.

وتحدّث الدكتور عبدالله دحلان رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، في ورقته عن آفاق شراكة كليات المجتمع مع مؤسسات القطاع الخاص، وذكر تجربته في الاستثمار في التعليم، مطالبًا بضرورة تطوير مناهج كليات المجتمع.

وفي الجلسة الثانية تحدّث الدكتور سنوي شراحيلي عميد كلية المجتمع بجامعة جازان، في ورقته عن تجربة جامعة جازان في تحويل كليتي المجتمع في المنطقة، مؤكدًا على أهمية وجود مدينة جازان للصناعات الأساسية، التي جعلت كلية المجتمع في جازان تتواكب مع هذه المدينة في توفير التخصصات المناسبة؛ كي تواكب متطلبات سوق العمل.

وتطرّقت الدكتورة عبير السراني عميدة الجودة بجامعة طيبة، في الجلسة الأخيرة؛ إلى التحول الواعد لكليات المجتمع في ظل رؤية المملكة 2030 كمقترح مقدم من جامعة طيبة؛ حيث تحدّثت عن أطر تصميم البرامج ومرتكزاتها الأساسية المبنيّة على مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، والمحددات النظامية لاستراتيجية القطاعات وبرنامج التوطين واستراتيجية التعليم والممكنات وفق برامج الرؤية والمرصد الوطني والشركات المهنية، ومحدداتها النظامية.

وأكدت السراني على ضرورة رفع مؤشر التنافسية بين الكليات، واستحداث وتطوير برامج أكاديمية توائم متطلبات سوق العمل وفق برامج الرؤية، والتي من أهمها قطاع التعدين لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ حيث اتّخذت جامعة طيبة كلية المجتمع بمحافظة المهد نموذجًا من خلال بناء برامج أكاديمية "محوكمة ومرنة وجاذبة" لها، واختيار برنامج التعدين ليستهدف أبناء المنطقة ويعزز النشاط الاقتصادي فيها.