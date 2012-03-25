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"ابن لبدة" يدشّن فعاليات أسبوع البيئة 2021 في الداير

يستهدف التوعية بمخاطر التلوث البيئي

دشّن محافظ الداير نايف بن لبدة فعاليات أسبوع البيئة 2021 بالمحافظة في حديقة البن، وذلك عبر حملة تشجير لزيادة المساحات الخضراء بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، بحضور مدير مكتب الزراعة بالدائر سلمان المالكي، ورئيس بلدية الدائر.

وأكد المحافظ أهمية البرامج التوعوية للعناية بالبيئة، وتعزيز الوعي بضرورة المحافظة على البيئة. مشيرًا إلى أنه في محافظة الداير تتكامل الأدوار، وتُفعّل الجهات الحكومية والخاصة أسبوع البيئة من خلال البرامج التوعوية تنفيذًا لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

وشدد "ابن لبدة" على مضاعفة الجهود لحماية البيئة، والتقليل من مصادر تلوثها. مفيدًا بأن البيئة في محافظة الداير تحظى بخصوصية؛ كونها تشتهر بزراعة البن، وأيضًا هي أرض خصبة للعديد من الزراعات. مشيدًا بجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الحكومية المعنية كافة.

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"ابن لبدة" يدشّن فعاليات أسبوع البيئة 2021 في الداير
سبق

دشّن محافظ الداير نايف بن لبدة فعاليات أسبوع البيئة 2021 بالمحافظة في حديقة البن، وذلك عبر حملة تشجير لزيادة المساحات الخضراء بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، بحضور مدير مكتب الزراعة بالدائر سلمان المالكي، ورئيس بلدية الدائر.

وأكد المحافظ أهمية البرامج التوعوية للعناية بالبيئة، وتعزيز الوعي بضرورة المحافظة على البيئة. مشيرًا إلى أنه في محافظة الداير تتكامل الأدوار، وتُفعّل الجهات الحكومية والخاصة أسبوع البيئة من خلال البرامج التوعوية تنفيذًا لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

وشدد "ابن لبدة" على مضاعفة الجهود لحماية البيئة، والتقليل من مصادر تلوثها. مفيدًا بأن البيئة في محافظة الداير تحظى بخصوصية؛ كونها تشتهر بزراعة البن، وأيضًا هي أرض خصبة للعديد من الزراعات. مشيدًا بجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الحكومية المعنية كافة.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
10:11 PM

"ابن لبدة" يدشّن فعاليات أسبوع البيئة 2021 في الداير

يستهدف التوعية بمخاطر التلوث البيئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشّن محافظ الداير نايف بن لبدة فعاليات أسبوع البيئة 2021 بالمحافظة في حديقة البن، وذلك عبر حملة تشجير لزيادة المساحات الخضراء بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، بحضور مدير مكتب الزراعة بالدائر سلمان المالكي، ورئيس بلدية الدائر.

وأكد المحافظ أهمية البرامج التوعوية للعناية بالبيئة، وتعزيز الوعي بضرورة المحافظة على البيئة. مشيرًا إلى أنه في محافظة الداير تتكامل الأدوار، وتُفعّل الجهات الحكومية والخاصة أسبوع البيئة من خلال البرامج التوعوية تنفيذًا لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

وشدد "ابن لبدة" على مضاعفة الجهود لحماية البيئة، والتقليل من مصادر تلوثها. مفيدًا بأن البيئة في محافظة الداير تحظى بخصوصية؛ كونها تشتهر بزراعة البن، وأيضًا هي أرض خصبة للعديد من الزراعات. مشيدًا بجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الحكومية المعنية كافة.

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