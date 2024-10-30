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أول نوفمبر.. بدء التطبيق الإلزامي لنظام حجز مواعيد الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي

بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ

يشهد ميناء جدة الإسلامي نقلة جديدة بدءاً من 1 نوفمبر 2021، حيث سيصبح العمل بنظام حجز مواعيد الشاحنات عبر منصة "فسح" إلزاميًا على جميع الشاحنات الراغبة بالدخول للميناء، وفق مواعيد يتم أخذها مسبقًا من خلال المنصة التي تقدّم هذه الخدمة بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ "موانئ".

ويأتي هذا القرار ضمن خطة تعزيز مكانة ميناء جدة الإسلامي كمركز تجاري استراتيجي، وتوسيع قدراته ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيه، مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

ويهدف النظام إلى رفع كفاءة التشغيل بالميناء وتقليل أوقات انتظار الشاحنات وتخفيف الازدحام المروري حول منطقة الميناء، من خلال تطبيق تقنيات حديثة ومتطورة تتميز بسهولة الاستخدام وقدرتها على مواكبة حجم العمل في الميناء على مدار 24 ساعة في اليوم.

وسيقوم العملاء من المخلّصين الجمركين، وشركات النقل بحجز المواعيد عبر منصة فسح ثم تقديم تفاصيل موعدهم لقائد الشاحنة للتوجه لبوابة دخول الميناء وإبراز معلومات الموعد عند دخوله، ثم سيتوّجه بعد ذلك إلى بوابة المشغل في الميناء؛ لتحميل حاويته، ومن ثم الخروج من الميناء.

وترتبط جميع المواعيد من خلال المنصة بنظام آلي مع الجهات ذات العلاقة، من أجل التنسيق المسبق لعبور الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي، وصولا إلى تنظيم حركة سير هذه الشاحنات وتخفيف ازدحام الطرق، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي.

وبدأ العمل على تنفيذ المشروع منذ 4 أكتوبر 2020، ثم بدأ الإلزام الجزئي بالنظام في 11 أغسطس 2021، حيث أثبت كفاءته وقدرته على مواكبة حجم العمل، ومساهمته في تنظيم الدخول والخروج للميناء ليسير وفق حركة مرنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أول نوفمبر.. بدء التطبيق الإلزامي لنظام حجز مواعيد الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي
سبق

يشهد ميناء جدة الإسلامي نقلة جديدة بدءاً من 1 نوفمبر 2021، حيث سيصبح العمل بنظام حجز مواعيد الشاحنات عبر منصة "فسح" إلزاميًا على جميع الشاحنات الراغبة بالدخول للميناء، وفق مواعيد يتم أخذها مسبقًا من خلال المنصة التي تقدّم هذه الخدمة بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ "موانئ".

ويأتي هذا القرار ضمن خطة تعزيز مكانة ميناء جدة الإسلامي كمركز تجاري استراتيجي، وتوسيع قدراته ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيه، مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

ويهدف النظام إلى رفع كفاءة التشغيل بالميناء وتقليل أوقات انتظار الشاحنات وتخفيف الازدحام المروري حول منطقة الميناء، من خلال تطبيق تقنيات حديثة ومتطورة تتميز بسهولة الاستخدام وقدرتها على مواكبة حجم العمل في الميناء على مدار 24 ساعة في اليوم.

وسيقوم العملاء من المخلّصين الجمركين، وشركات النقل بحجز المواعيد عبر منصة فسح ثم تقديم تفاصيل موعدهم لقائد الشاحنة للتوجه لبوابة دخول الميناء وإبراز معلومات الموعد عند دخوله، ثم سيتوّجه بعد ذلك إلى بوابة المشغل في الميناء؛ لتحميل حاويته، ومن ثم الخروج من الميناء.

وترتبط جميع المواعيد من خلال المنصة بنظام آلي مع الجهات ذات العلاقة، من أجل التنسيق المسبق لعبور الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي، وصولا إلى تنظيم حركة سير هذه الشاحنات وتخفيف ازدحام الطرق، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي.

وبدأ العمل على تنفيذ المشروع منذ 4 أكتوبر 2020، ثم بدأ الإلزام الجزئي بالنظام في 11 أغسطس 2021، حيث أثبت كفاءته وقدرته على مواكبة حجم العمل، ومساهمته في تنظيم الدخول والخروج للميناء ليسير وفق حركة مرنة.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
04:46 PM

أول نوفمبر.. بدء التطبيق الإلزامي لنظام حجز مواعيد الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي

بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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يشهد ميناء جدة الإسلامي نقلة جديدة بدءاً من 1 نوفمبر 2021، حيث سيصبح العمل بنظام حجز مواعيد الشاحنات عبر منصة "فسح" إلزاميًا على جميع الشاحنات الراغبة بالدخول للميناء، وفق مواعيد يتم أخذها مسبقًا من خلال المنصة التي تقدّم هذه الخدمة بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ "موانئ".

ويأتي هذا القرار ضمن خطة تعزيز مكانة ميناء جدة الإسلامي كمركز تجاري استراتيجي، وتوسيع قدراته ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيه، مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

ويهدف النظام إلى رفع كفاءة التشغيل بالميناء وتقليل أوقات انتظار الشاحنات وتخفيف الازدحام المروري حول منطقة الميناء، من خلال تطبيق تقنيات حديثة ومتطورة تتميز بسهولة الاستخدام وقدرتها على مواكبة حجم العمل في الميناء على مدار 24 ساعة في اليوم.

وسيقوم العملاء من المخلّصين الجمركين، وشركات النقل بحجز المواعيد عبر منصة فسح ثم تقديم تفاصيل موعدهم لقائد الشاحنة للتوجه لبوابة دخول الميناء وإبراز معلومات الموعد عند دخوله، ثم سيتوّجه بعد ذلك إلى بوابة المشغل في الميناء؛ لتحميل حاويته، ومن ثم الخروج من الميناء.

وترتبط جميع المواعيد من خلال المنصة بنظام آلي مع الجهات ذات العلاقة، من أجل التنسيق المسبق لعبور الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي، وصولا إلى تنظيم حركة سير هذه الشاحنات وتخفيف ازدحام الطرق، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي.

وبدأ العمل على تنفيذ المشروع منذ 4 أكتوبر 2020، ثم بدأ الإلزام الجزئي بالنظام في 11 أغسطس 2021، حيث أثبت كفاءته وقدرته على مواكبة حجم العمل، ومساهمته في تنظيم الدخول والخروج للميناء ليسير وفق حركة مرنة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,811
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,846
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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