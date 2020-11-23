"البيز" يلتقي بمسؤولة أوروبية ويستعرضا المشروعات الإنسانية لـ"إغاثي الملك سلمان"

"كراوتجسر" أشادت بالمستوى المهني للمركز ودعمه المحتاجين بمختلف دول العالم

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض اليوم، بمسؤولة الشؤون السياسية في مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كورنيليا كراوتجسر.

ورحب المهندس البيز بمندوبية الاتحاد الأوروبي، منوهاً بالعلاقات المتينة بين المملكة والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، خاصة المتعلقة بالجوانب الإنسانية والإغاثية، كما استعرض مجمل المشروعات الإنسانية والإغاثية المنفذة من قِبَل المركز في الدول المتضررة حول العالم.

من جانبها أشادت كورنيليا كراوتجسر بالمستوى المهني اللافت لمركز الملك سلمان للإغاثة ودعمه المحتاجين في مختلف دول العالم، مؤكدة في الوقت ذاته حرص واهتمام مندوبية الاتحاد الأوروبي على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات.

