قالت وزارة الصحة إن أكثر من 17,000,000 جرعة من لقاح كورونا أعطيت حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في جميع مناطق المملكة.

"الصحة": إعطاء أكثر من 17 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-24 قالت وزارة الصحة إن أكثر من 17,000,000 جرعة من لقاح كورونا أعطيت حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في جميع مناطق المملكة.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 10:46 PM

"الصحة": إعطاء أكثر من 17 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في جميع مناطق المملكة





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قالت وزارة الصحة إن أكثر من 17,000,000 جرعة من لقاح كورونا أعطيت حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في جميع مناطق المملكة.