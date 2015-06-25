قالت وزارة الصحة إن أكثر من 17,000,000 جرعة من لقاح كورونا أعطيت حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في جميع مناطق المملكة.
"الصحة": إعطاء أكثر من 17 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في جميع مناطق المملكة
قالت وزارة الصحة إن أكثر من 17,000,000 جرعة من لقاح كورونا أعطيت حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في جميع مناطق المملكة.لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
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"الصحة": إعطاء أكثر من 17 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآنصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-24
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
10:46 PM
"الصحة": إعطاء أكثر من 17 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في جميع مناطق المملكة
قالت وزارة الصحة إن أكثر من 17,000,000 جرعة من لقاح كورونا أعطيت حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في جميع مناطق المملكة.
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