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مسؤول أميركي: قرار ترامب بشأن القدس لا رجعة فيه ومبادرة سلام جديدة قريبًا

قال: إن القرار لا علاقة له بسيادة "إسرائيل" ولا تأثير على المفاوضات

صرح القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي "ديفيد ساترفيلد" اليوم، بأن قرار دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" لا رجعة فيه. إلا أنه أشار إلى وجود مبادرة سلام جديدة مطلع العام القادم.

وأكد "ساترفيلد" -وفقًا لـ"سكاي نيوز"- أنه لا نية لدى ترامب للتراجع عن قراره، مبينًا أن قرار ترامب لا علاقة له بحدود السيادة "الإسرائيلية" في القدس، ولا تأثير لها على نتائج المفاوضات أو الوضع النهائي الذي سيتمخض عنها.

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مسؤول أميركي: قرار ترامب بشأن القدس لا رجعة فيه ومبادرة سلام جديدة قريبًا
سبق

صرح القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي "ديفيد ساترفيلد" اليوم، بأن قرار دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" لا رجعة فيه. إلا أنه أشار إلى وجود مبادرة سلام جديدة مطلع العام القادم.

وأكد "ساترفيلد" -وفقًا لـ"سكاي نيوز"- أنه لا نية لدى ترامب للتراجع عن قراره، مبينًا أن قرار ترامب لا علاقة له بحدود السيادة "الإسرائيلية" في القدس، ولا تأثير لها على نتائج المفاوضات أو الوضع النهائي الذي سيتمخض عنها.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
08:09 PM

مسؤول أميركي: قرار ترامب بشأن القدس لا رجعة فيه ومبادرة سلام جديدة قريبًا

قال: إن القرار لا علاقة له بسيادة "إسرائيل" ولا تأثير على المفاوضات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرح القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي "ديفيد ساترفيلد" اليوم، بأن قرار دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" لا رجعة فيه. إلا أنه أشار إلى وجود مبادرة سلام جديدة مطلع العام القادم.

وأكد "ساترفيلد" -وفقًا لـ"سكاي نيوز"- أنه لا نية لدى ترامب للتراجع عن قراره، مبينًا أن قرار ترامب لا علاقة له بحدود السيادة "الإسرائيلية" في القدس، ولا تأثير لها على نتائج المفاوضات أو الوضع النهائي الذي سيتمخض عنها.

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