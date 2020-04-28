فلسطين.. 6 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 501 إصابة

وزيرة الصحة: قادرون على إجراء 5 آلاف فحص بشكل يومي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة القدس.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، خلال الإيجاز الصحفي اليوم: إن إحدى الإصابات في بيرنبالا، والبقية في مدينة القدس؛ ما يرفع عدد الإصابات إلى ٥٠١؛ وفق وكالة معًا الإخبارية.

وأعلنت الوزيرة فتح مختبر جديد لفحص العينات في محافظة الخليل، ليرتفع عدد المختبرات العاملة في فلسطين إلى 6، وهي قادرة على إجراء 5000 فحص بشكل يومي.