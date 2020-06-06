بعد التأكد من سلامة الطريق.. إعادة فتح "عقبة حزنة" ببلجرشي

فتحت الجهات المختصة الطريق في عقبة حزنة الرابطة بين محافظتي بلجرشي والمخواة، بعد التأكد من سلامة الطريق وإزالة العوائق.
وكان "مرور الباحة" أغلق عقبتي حزنة وقلوة احترازيًا قبل مغرب اليوم السبت نتيجة الأمطار التي تهطل على المنطقة.
فتحت الجهات المختصة الطريق في عقبة حزنة الرابطة بين محافظتي بلجرشي والمخواة، بعد التأكد من سلامة الطريق وإزالة العوائق.
وكان "مرور الباحة" أغلق عقبتي حزنة وقلوة احترازيًا قبل مغرب اليوم السبت نتيجة الأمطار التي تهطل على المنطقة.عقبة حزنة
فتحت الجهات المختصة الطريق في عقبة حزنة الرابطة بين محافظتي بلجرشي والمخواة، بعد التأكد من سلامة الطريق وإزالة العوائق.
وكان "مرور الباحة" أغلق عقبتي حزنة وقلوة احترازيًا قبل مغرب اليوم السبت نتيجة الأمطار التي تهطل على المنطقة.
فتحت الجهات المختصة الطريق في عقبة حزنة الرابطة بين محافظتي بلجرشي والمخواة، بعد التأكد من سلامة الطريق وإزالة العوائق.
وكان "مرور الباحة" أغلق عقبتي حزنة وقلوة احترازيًا قبل مغرب اليوم السبت نتيجة الأمطار التي تهطل على المنطقة.