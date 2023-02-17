النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الهيئة العامة للترفيه" تستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكي

أشادوا بالنقلة الكبيرة في قطاع الترفيه بالسعودية

استقبلت الهيئة العامة للترفيه وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، وكان في استقبالهم في مقر الهيئة المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية غسان خان، وعدد من المسؤولين.

واطلع الوفد خلال الزيارة على ما تقوم به الهيئة العامة للترفيه من جهود، أسهمت في تطور وحراك ذلك القطاع الحيوي بالسعودية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأبدى الوفد إعجابهم بما رأوه خلال الزيارة، وأشادوا بالنقلة الكبيرة التي يشهدها قطاع الترفيه في السعودية. بعد ذلك توجه الوفد إلى زيارة منطقة الرياض بوليفارد.

الهيئة العامة للترفيه الكونجرس الأمريكي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية غسان خان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الهيئة العامة للترفيه" تستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكي
سبق

استقبلت الهيئة العامة للترفيه وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، وكان في استقبالهم في مقر الهيئة المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية غسان خان، وعدد من المسؤولين.

واطلع الوفد خلال الزيارة على ما تقوم به الهيئة العامة للترفيه من جهود، أسهمت في تطور وحراك ذلك القطاع الحيوي بالسعودية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأبدى الوفد إعجابهم بما رأوه خلال الزيارة، وأشادوا بالنقلة الكبيرة التي يشهدها قطاع الترفيه في السعودية. بعد ذلك توجه الوفد إلى زيارة منطقة الرياض بوليفارد.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
10:06 PM

"الهيئة العامة للترفيه" تستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكي

أشادوا بالنقلة الكبيرة في قطاع الترفيه بالسعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
674

استقبلت الهيئة العامة للترفيه وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، وكان في استقبالهم في مقر الهيئة المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية غسان خان، وعدد من المسؤولين.

واطلع الوفد خلال الزيارة على ما تقوم به الهيئة العامة للترفيه من جهود، أسهمت في تطور وحراك ذلك القطاع الحيوي بالسعودية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأبدى الوفد إعجابهم بما رأوه خلال الزيارة، وأشادوا بالنقلة الكبيرة التي يشهدها قطاع الترفيه في السعودية. بعد ذلك توجه الوفد إلى زيارة منطقة الرياض بوليفارد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,651
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,717
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,365
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,753

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة