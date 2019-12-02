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كلمة "الفيصل": عالَمٌ ينتفضُ على الديمقراطية وعالمٌ يبحثُ عن أنظمة ابتکاریة

في حوار استثنائي عن والده وقصة المهمة الرسمية الأولى له في طهران

استضاف برنامج في الصورة على شاشة روتانا خليجية، مساء اليوم، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وخلال اللقاء يتحدث "الفيصل" عن الذكريات في حوار استثنائي للتاريخ عن والده الملك فيصل - رحمه الله -، وقصة المهمة الرسمية الأولى له في طهران، مشيراً إلى نقاط التحول في مسيرته موضحاً رؤيته لمستقبل منطقة ‫مكة المكرمة، وقصص العقود الماضية في الإمارة والفكر والثقافة.

وألقى الأمير خالد الفيصل كلمة بمناسبة افتتاح مؤتمر الفكر العربي "فكر 17" قائلاً "عالَمٌ ينتفضُ على الديمقراطية، وعالِمٌ يبحثُ عن أنظمة ابتکاریه، وفوضى "خناقة" عربية، ونظام اقتصادي مادّي، يُنذر بكارثةٍ عالمية، ونحن العرب.. أمم شتّى، تهیمُ وفي نفسها " شيءٌ من حتّى " لغتها هويّة.. وهويتها لغة.

وأضاف الأمير خالد الفيصل: ماضيها مجید وحاضرها شهید ومستقبلها عنيد إنه العصر الرقمي الآلي، كان يوماً خيالياً فأصبح عالمياً تنافسياً نحن العرب.. ولا عجب.! نعم استُعمرنا، نعم ظُلمنا، نعم فرطنا ولكنّا لم نستسلم.. العقولُ هنا.. والفرصةُ لنا اقدحوا العقلّ بالفرصة والحكمة بالحنکة واطرحوا: فکر إنسان عربي جديد.


وفي سياق متصل، يحاور الإعلامي عبدالله المديفر، من خلال البرنامج، كبار المسؤولين وصناع القرار في السعودية، وأبرز أصحاب الشأن والرأي، وأهم المفكرين والمثقفين؛ ليضع جمهوره العريض في الصورة حول أهم الأحداث التي تشهدها السعودية في المرحلة الحالية على الأصعدة كافة، من خلال طرح عدد كبير من الأسئلة والاستفسارات التي تشغل المواطنين والمواطنات على الضيوف فيما يتعلق بأحدث المستجدات على الساحة المحلية، وإدارة الحوار، والنقاش بكل شفافية وجرأة ووضوح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كلمة "الفيصل": عالَمٌ ينتفضُ على الديمقراطية وعالمٌ يبحثُ عن أنظمة ابتکاریة
سبق

استضاف برنامج في الصورة على شاشة روتانا خليجية، مساء اليوم، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وخلال اللقاء يتحدث "الفيصل" عن الذكريات في حوار استثنائي للتاريخ عن والده الملك فيصل - رحمه الله -، وقصة المهمة الرسمية الأولى له في طهران، مشيراً إلى نقاط التحول في مسيرته موضحاً رؤيته لمستقبل منطقة ‫مكة المكرمة، وقصص العقود الماضية في الإمارة والفكر والثقافة.

وألقى الأمير خالد الفيصل كلمة بمناسبة افتتاح مؤتمر الفكر العربي "فكر 17" قائلاً "عالَمٌ ينتفضُ على الديمقراطية، وعالِمٌ يبحثُ عن أنظمة ابتکاریه، وفوضى "خناقة" عربية، ونظام اقتصادي مادّي، يُنذر بكارثةٍ عالمية، ونحن العرب.. أمم شتّى، تهیمُ وفي نفسها " شيءٌ من حتّى " لغتها هويّة.. وهويتها لغة.

وأضاف الأمير خالد الفيصل: ماضيها مجید وحاضرها شهید ومستقبلها عنيد إنه العصر الرقمي الآلي، كان يوماً خيالياً فأصبح عالمياً تنافسياً نحن العرب.. ولا عجب.! نعم استُعمرنا، نعم ظُلمنا، نعم فرطنا ولكنّا لم نستسلم.. العقولُ هنا.. والفرصةُ لنا اقدحوا العقلّ بالفرصة والحكمة بالحنکة واطرحوا: فکر إنسان عربي جديد.


وفي سياق متصل، يحاور الإعلامي عبدالله المديفر، من خلال البرنامج، كبار المسؤولين وصناع القرار في السعودية، وأبرز أصحاب الشأن والرأي، وأهم المفكرين والمثقفين؛ ليضع جمهوره العريض في الصورة حول أهم الأحداث التي تشهدها السعودية في المرحلة الحالية على الأصعدة كافة، من خلال طرح عدد كبير من الأسئلة والاستفسارات التي تشغل المواطنين والمواطنات على الضيوف فيما يتعلق بأحدث المستجدات على الساحة المحلية، وإدارة الحوار، والنقاش بكل شفافية وجرأة ووضوح.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
09:54 PM

كلمة "الفيصل": عالَمٌ ينتفضُ على الديمقراطية وعالمٌ يبحثُ عن أنظمة ابتکاریة

في حوار استثنائي عن والده وقصة المهمة الرسمية الأولى له في طهران

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متعب البقمي - الطائف
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استضاف برنامج في الصورة على شاشة روتانا خليجية، مساء اليوم، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وخلال اللقاء يتحدث "الفيصل" عن الذكريات في حوار استثنائي للتاريخ عن والده الملك فيصل - رحمه الله -، وقصة المهمة الرسمية الأولى له في طهران، مشيراً إلى نقاط التحول في مسيرته موضحاً رؤيته لمستقبل منطقة ‫مكة المكرمة، وقصص العقود الماضية في الإمارة والفكر والثقافة.

وألقى الأمير خالد الفيصل كلمة بمناسبة افتتاح مؤتمر الفكر العربي "فكر 17" قائلاً "عالَمٌ ينتفضُ على الديمقراطية، وعالِمٌ يبحثُ عن أنظمة ابتکاریه، وفوضى "خناقة" عربية، ونظام اقتصادي مادّي، يُنذر بكارثةٍ عالمية، ونحن العرب.. أمم شتّى، تهیمُ وفي نفسها " شيءٌ من حتّى " لغتها هويّة.. وهويتها لغة.

وأضاف الأمير خالد الفيصل: ماضيها مجید وحاضرها شهید ومستقبلها عنيد إنه العصر الرقمي الآلي، كان يوماً خيالياً فأصبح عالمياً تنافسياً نحن العرب.. ولا عجب.! نعم استُعمرنا، نعم ظُلمنا، نعم فرطنا ولكنّا لم نستسلم.. العقولُ هنا.. والفرصةُ لنا اقدحوا العقلّ بالفرصة والحكمة بالحنکة واطرحوا: فکر إنسان عربي جديد.


وفي سياق متصل، يحاور الإعلامي عبدالله المديفر، من خلال البرنامج، كبار المسؤولين وصناع القرار في السعودية، وأبرز أصحاب الشأن والرأي، وأهم المفكرين والمثقفين؛ ليضع جمهوره العريض في الصورة حول أهم الأحداث التي تشهدها السعودية في المرحلة الحالية على الأصعدة كافة، من خلال طرح عدد كبير من الأسئلة والاستفسارات التي تشغل المواطنين والمواطنات على الضيوف فيما يتعلق بأحدث المستجدات على الساحة المحلية، وإدارة الحوار، والنقاش بكل شفافية وجرأة ووضوح.

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