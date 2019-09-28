النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال وسيار.. شريكان لخمسة أعوام

أبرم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقد شراكة مع شماغ سيار؛ ليصبح بموجبه الشماغ الرسمي في فئة الشركاء الرئيسيين لنادي الهلال.

ووقّع ابن نافل مساء اليوم السبت مع المدير العام لـ"سيار" عبدالوهاب العيسى عقد الشراكة وسط حضور أعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد من كبار التنفيذيين في "سيار"، وذلك في قاعة كبار الشخصيات في ملعب جامعة الملك سعود.

ويمتد عقد الشراكة لمدة خمس سنوات؛ وسيظهر شعار "سيار" في منطقة أسفل الكتف اليمنى في قمصان كرة القدم بنادي الهلال، على أن ينال "سيار" بموجب العقد العديد من المزايا والحقوق التي تشمل الفعاليات والحملات التسويقية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الهلال وسيار.. شريكان لخمسة أعوام
سبق

أبرم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقد شراكة مع شماغ سيار؛ ليصبح بموجبه الشماغ الرسمي في فئة الشركاء الرئيسيين لنادي الهلال.

ووقّع ابن نافل مساء اليوم السبت مع المدير العام لـ"سيار" عبدالوهاب العيسى عقد الشراكة وسط حضور أعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد من كبار التنفيذيين في "سيار"، وذلك في قاعة كبار الشخصيات في ملعب جامعة الملك سعود.

ويمتد عقد الشراكة لمدة خمس سنوات؛ وسيظهر شعار "سيار" في منطقة أسفل الكتف اليمنى في قمصان كرة القدم بنادي الهلال، على أن ينال "سيار" بموجب العقد العديد من المزايا والحقوق التي تشمل الفعاليات والحملات التسويقية.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
10:40 PM

الهلال وسيار.. شريكان لخمسة أعوام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
4,619

أبرم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقد شراكة مع شماغ سيار؛ ليصبح بموجبه الشماغ الرسمي في فئة الشركاء الرئيسيين لنادي الهلال.

ووقّع ابن نافل مساء اليوم السبت مع المدير العام لـ"سيار" عبدالوهاب العيسى عقد الشراكة وسط حضور أعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد من كبار التنفيذيين في "سيار"، وذلك في قاعة كبار الشخصيات في ملعب جامعة الملك سعود.

ويمتد عقد الشراكة لمدة خمس سنوات؛ وسيظهر شعار "سيار" في منطقة أسفل الكتف اليمنى في قمصان كرة القدم بنادي الهلال، على أن ينال "سيار" بموجب العقد العديد من المزايا والحقوق التي تشمل الفعاليات والحملات التسويقية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,148
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,216
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,223
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,807

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة