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في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الحالة تستمر حتى الساعة الثانية مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وشبه انعدام في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر، وخيبر، والعيص، ووادي الفرع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وشبه انعدام في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر، وخيبر، والعيص، ووادي الفرع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية مساءً.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
08:19 AM

في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الحالة تستمر حتى الساعة الثانية مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وشبه انعدام في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر، وخيبر، والعيص، ووادي الفرع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية مساءً.

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