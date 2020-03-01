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بريطانيا: 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 35

أكدت سلطات الصحة البريطانية اليوم وجود 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 35.
وقال كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي في بيان له على وسائل التواصل الاجتماعي، إن ثلاثة ممن أثبتت الفحوص إصابتهم كانوا على اتصال وثيق بحالة إصابة معروفة، وجاء ستة آخرون قادمون من إيطاليا إلى بريطانيا في الآونة الأخيرة وجاء إليها اثنان آخران من إيران، ولم يسافر أحد المصابين إلى وجهة ذات صلة وتتحرى السلطات كيفية إصابته بالعدوى.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا: 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 35
سبق

أكدت سلطات الصحة البريطانية اليوم وجود 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 35.
وقال كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي في بيان له على وسائل التواصل الاجتماعي، إن ثلاثة ممن أثبتت الفحوص إصابتهم كانوا على اتصال وثيق بحالة إصابة معروفة، وجاء ستة آخرون قادمون من إيطاليا إلى بريطانيا في الآونة الأخيرة وجاء إليها اثنان آخران من إيران، ولم يسافر أحد المصابين إلى وجهة ذات صلة وتتحرى السلطات كيفية إصابته بالعدوى.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
05:49 PM

بريطانيا: 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 35

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت سلطات الصحة البريطانية اليوم وجود 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 35.
وقال كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي في بيان له على وسائل التواصل الاجتماعي، إن ثلاثة ممن أثبتت الفحوص إصابتهم كانوا على اتصال وثيق بحالة إصابة معروفة، وجاء ستة آخرون قادمون من إيطاليا إلى بريطانيا في الآونة الأخيرة وجاء إليها اثنان آخران من إيران، ولم يسافر أحد المصابين إلى وجهة ذات صلة وتتحرى السلطات كيفية إصابته بالعدوى.

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