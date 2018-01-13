النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رالي داكار: إلغاء المرحلة الثامنة لفئة الدراجات النارية

بعد وفاة الدراج البرتغالي باولو

قرَّر مُنظمو رالي داكار إلغاء المرحلة الخاصة الثامنة لفئتي الدرّاجات النارية ذات العجَلَتَيْن والأربع عجلات، وذلك بعد الاجتماع مع الدرّاجين واتخاذ قرارٍ بمُشاورة جميع الدراجين في رالي داكار، نظير وفاة زميلهم الدرّاج البُرتُغالي باولو غونسالفِس، بعد سقوطه من دراجته النارية، وذلك خلال المرحلة السابعة من الرالي (الرياض - وادي الدواسر).
وكان من المُقرر أن تجري المرحلة الثامنة في مسارٍ مُغلق حول وادي الدواسر.
وأتى قرار إلغاء المرحلة الثامنة من أجل إتاحة المجال للدرّاجين للتعبير عن الأسى والحُزن لوفاة صديقهم، على أن يعاود المتسابقون السباق بدءاً من المرحلة التاسعة.

رالي داكار الدراجات النارية الدراجين وفاة الدراج البرتغالي باولو غونسالفيس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رالي داكار: إلغاء المرحلة الثامنة لفئة الدراجات النارية
سبق

قرَّر مُنظمو رالي داكار إلغاء المرحلة الخاصة الثامنة لفئتي الدرّاجات النارية ذات العجَلَتَيْن والأربع عجلات، وذلك بعد الاجتماع مع الدرّاجين واتخاذ قرارٍ بمُشاورة جميع الدراجين في رالي داكار، نظير وفاة زميلهم الدرّاج البُرتُغالي باولو غونسالفِس، بعد سقوطه من دراجته النارية، وذلك خلال المرحلة السابعة من الرالي (الرياض - وادي الدواسر).
وكان من المُقرر أن تجري المرحلة الثامنة في مسارٍ مُغلق حول وادي الدواسر.
وأتى قرار إلغاء المرحلة الثامنة من أجل إتاحة المجال للدرّاجين للتعبير عن الأسى والحُزن لوفاة صديقهم، على أن يعاود المتسابقون السباق بدءاً من المرحلة التاسعة.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
11:45 PM

رالي داكار: إلغاء المرحلة الثامنة لفئة الدراجات النارية

بعد وفاة الدراج البرتغالي باولو

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
6,587

قرَّر مُنظمو رالي داكار إلغاء المرحلة الخاصة الثامنة لفئتي الدرّاجات النارية ذات العجَلَتَيْن والأربع عجلات، وذلك بعد الاجتماع مع الدرّاجين واتخاذ قرارٍ بمُشاورة جميع الدراجين في رالي داكار، نظير وفاة زميلهم الدرّاج البُرتُغالي باولو غونسالفِس، بعد سقوطه من دراجته النارية، وذلك خلال المرحلة السابعة من الرالي (الرياض - وادي الدواسر).
وكان من المُقرر أن تجري المرحلة الثامنة في مسارٍ مُغلق حول وادي الدواسر.
وأتى قرار إلغاء المرحلة الثامنة من أجل إتاحة المجال للدرّاجين للتعبير عن الأسى والحُزن لوفاة صديقهم، على أن يعاود المتسابقون السباق بدءاً من المرحلة التاسعة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,702
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,909
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,323
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,910

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة