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"ديوان المظالم" يتيح لقضاته الاطلاع على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية

خدمة إلكترونية تظهر القرارات بشكل تلقائي مباشر مع إمكانية تصدير البيانات

أتاح ديوان المظالم لقضاته صلاحية الاطلاع إلكترونياً على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف من خلال نظام معين الإلكتروني.

ويمكن للقاضي من خلال هذه الخدمة الاطلاع على بيانات الحكم الصادر من محاكم الاستئناف مباشرة، مع إمكانية البحث في عناصر بحث متعددة، كالبحث بتصنيف الحكم أو أطراف الدعوى، أو المحكمة مُصدّرة الحكم وغيرها من المحددات البحثية.

ومن مميزات الخدمة أيضاً إظهار الأحكام أو القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بشكل تلقائي مباشر، إضافة إلى إمكانية تصدير البيانات المستخرجة.

يُذكر أن هذه الإضافة في نظام معين الإلكتروني، تُشكل حلقة متواصلة من الجهود التقنية التي يبذلها ديوان المظالم، استكمالاً لما رسمته خطته الاستراتيجية 2020، بإشراف ومتابعة من قِبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ في ظل الاهتمام والدعم اللذين يتلقاهما مرفق القضاء الإداري من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، لتعزيز جودة أدائه بما يُسهم في الوصول إلى قضاء عادل ومنجز وفق عملٍ منظم بأحدث وسائل التقنية.

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"ديوان المظالم" يتيح لقضاته الاطلاع على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية
سبق

أتاح ديوان المظالم لقضاته صلاحية الاطلاع إلكترونياً على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف من خلال نظام معين الإلكتروني.

ويمكن للقاضي من خلال هذه الخدمة الاطلاع على بيانات الحكم الصادر من محاكم الاستئناف مباشرة، مع إمكانية البحث في عناصر بحث متعددة، كالبحث بتصنيف الحكم أو أطراف الدعوى، أو المحكمة مُصدّرة الحكم وغيرها من المحددات البحثية.

ومن مميزات الخدمة أيضاً إظهار الأحكام أو القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بشكل تلقائي مباشر، إضافة إلى إمكانية تصدير البيانات المستخرجة.

يُذكر أن هذه الإضافة في نظام معين الإلكتروني، تُشكل حلقة متواصلة من الجهود التقنية التي يبذلها ديوان المظالم، استكمالاً لما رسمته خطته الاستراتيجية 2020، بإشراف ومتابعة من قِبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ في ظل الاهتمام والدعم اللذين يتلقاهما مرفق القضاء الإداري من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، لتعزيز جودة أدائه بما يُسهم في الوصول إلى قضاء عادل ومنجز وفق عملٍ منظم بأحدث وسائل التقنية.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
09:48 AM

"ديوان المظالم" يتيح لقضاته الاطلاع على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية

خدمة إلكترونية تظهر القرارات بشكل تلقائي مباشر مع إمكانية تصدير البيانات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
858

أتاح ديوان المظالم لقضاته صلاحية الاطلاع إلكترونياً على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف من خلال نظام معين الإلكتروني.

ويمكن للقاضي من خلال هذه الخدمة الاطلاع على بيانات الحكم الصادر من محاكم الاستئناف مباشرة، مع إمكانية البحث في عناصر بحث متعددة، كالبحث بتصنيف الحكم أو أطراف الدعوى، أو المحكمة مُصدّرة الحكم وغيرها من المحددات البحثية.

ومن مميزات الخدمة أيضاً إظهار الأحكام أو القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بشكل تلقائي مباشر، إضافة إلى إمكانية تصدير البيانات المستخرجة.

يُذكر أن هذه الإضافة في نظام معين الإلكتروني، تُشكل حلقة متواصلة من الجهود التقنية التي يبذلها ديوان المظالم، استكمالاً لما رسمته خطته الاستراتيجية 2020، بإشراف ومتابعة من قِبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ في ظل الاهتمام والدعم اللذين يتلقاهما مرفق القضاء الإداري من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، لتعزيز جودة أدائه بما يُسهم في الوصول إلى قضاء عادل ومنجز وفق عملٍ منظم بأحدث وسائل التقنية.

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