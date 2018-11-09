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تقارير بريطانية تكشف أكذوبة "خاشقجي ستريت"

نفت صحةَ ما يروّج له الإعلام الإيراني والقطري

كذّبت تقارير بريطانية، ما روّجت له وسائل إعلام إيرانية وقطرية عن تغيير مدينة لندن اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية إلى "شارع جمال خاشقجي".

وقالت التقارير: اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية هو "شارلز ستريت"، وهو واحد من أهم شوارع لندن، ولم يتم تغيير اسمه كما زعمت وسائل إعلام قطرية وإيرانية ضمن حملتها المسيئة للسعودية.

وأضافت: وقعت حادثة قبل أيام قليلة؛ حين قام شخصان بوضع لوحة مزيفة أمام السفارة السعودية كُتِب عليها "خاشقجي ستريت" باللغة الإنجليزية، والتقطوا عدداً من الصور تم توزيعها على بعض وسائل الإعلام التي روّجت لهذه الأكاذيب.

وأردفت: بعضُ الناشطين العرب التابعين لـ"حزب الله" المصنف إرهابياً، قاموا بالترويج لتلك المعلومات غير الصحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقارير بريطانية تكشف أكذوبة "خاشقجي ستريت"
سبق

كذّبت تقارير بريطانية، ما روّجت له وسائل إعلام إيرانية وقطرية عن تغيير مدينة لندن اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية إلى "شارع جمال خاشقجي".

وقالت التقارير: اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية هو "شارلز ستريت"، وهو واحد من أهم شوارع لندن، ولم يتم تغيير اسمه كما زعمت وسائل إعلام قطرية وإيرانية ضمن حملتها المسيئة للسعودية.

وأضافت: وقعت حادثة قبل أيام قليلة؛ حين قام شخصان بوضع لوحة مزيفة أمام السفارة السعودية كُتِب عليها "خاشقجي ستريت" باللغة الإنجليزية، والتقطوا عدداً من الصور تم توزيعها على بعض وسائل الإعلام التي روّجت لهذه الأكاذيب.

وأردفت: بعضُ الناشطين العرب التابعين لـ"حزب الله" المصنف إرهابياً، قاموا بالترويج لتلك المعلومات غير الصحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
02:21 PM
اخر تعديل
09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
06:13 PM

تقارير بريطانية تكشف أكذوبة "خاشقجي ستريت"

نفت صحةَ ما يروّج له الإعلام الإيراني والقطري

A A A
خالد علي - الرياض
15
14,103

كذّبت تقارير بريطانية، ما روّجت له وسائل إعلام إيرانية وقطرية عن تغيير مدينة لندن اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية إلى "شارع جمال خاشقجي".

وقالت التقارير: اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية هو "شارلز ستريت"، وهو واحد من أهم شوارع لندن، ولم يتم تغيير اسمه كما زعمت وسائل إعلام قطرية وإيرانية ضمن حملتها المسيئة للسعودية.

وأضافت: وقعت حادثة قبل أيام قليلة؛ حين قام شخصان بوضع لوحة مزيفة أمام السفارة السعودية كُتِب عليها "خاشقجي ستريت" باللغة الإنجليزية، والتقطوا عدداً من الصور تم توزيعها على بعض وسائل الإعلام التي روّجت لهذه الأكاذيب.

وأردفت: بعضُ الناشطين العرب التابعين لـ"حزب الله" المصنف إرهابياً، قاموا بالترويج لتلك المعلومات غير الصحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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