2280 جولة رقابية لـ"بلدية القنفذة" من بدء "جائحة كورونا"

صادرت 555 كلجم من الأطعمة الفاسدة وأغلقت ١٣١ محلاً مخالفًا

حرصًا على سلامة المنتجات الغذائية، ولتوفير بيئة آمنة للمتسوقين، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية؛ تستمر بلدية محافظة القنفذة من خلال فرق الرقابة في جولاتها على المنشآت الغذائية والمحال التجارية؛ لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحيّة.

وبلغت الجولات الرقابية منذ بدء جائحة كورونا ٢٢٨٠ جولة رقابية، وتم مصادرة ٥٥٥ كلجم من الأطعمة الفاسدة، وإغلاق ١٣١ محلاً لمخالفات في التدابير الصحية المرتبطة بكوفيد - 19 بالأسواق والمراكز التجارية، فيما تم رفع 11140 طنًا من النفايات المنزلية خلال فترة الحظر.

وأكد رئيس بلدية محافظة القنفذة، فايز بن معيض الشهري، أن الفرق تقوم بواجبها حول ضبط المخالفين، وإنزال أقصى عقوبات النظام عليهم دون تساهل، داعيًا جميع المواطنين في حال مشاهدة أي مخالفة أو ملاحظة إلى التواصل مع البلدية عبر هاتف وتطبيق البلاغات ٩٤٠.