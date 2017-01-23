الخليج يتخطى الوشم بثلاثية والنجوم والجبلين أحباب

في انطلاقة الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى،

انطلقت اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بمواجهتين جمعت الأولى الخليج مع الوشم، والثانية النجوم أمام الجبلين.

فعلى ملعبه في سيهات، حقق الخليج فوزا بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب ضيفه فريق الوشم.

وتقدم الوشم بواسطة اللاعب وليد الشنقيطي، بعد مرور 32 دقيقة من انطلاق المباراة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (1-0).

وفي الشوط الثاني، سجل الخليج 3 أهداف متتالية عن طريق ماهر محمد ولاسينا ديابي وبيرناندو سوزا، في الدقائق 60 و82 و84.

ورفع الخليج رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما تجمد الوشم عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين فريقي النجوم والجبلين، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الإحساء.

وارتفع رصيد النجوم إلى 28 نقطة في المركز الثامن، بالتساوي مع الجبلين التاسع.