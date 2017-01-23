النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الخليج يتخطى الوشم بثلاثية والنجوم والجبلين أحباب

في انطلاقة الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى،

انطلقت اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بمواجهتين جمعت الأولى الخليج مع الوشم، والثانية النجوم أمام الجبلين.

فعلى ملعبه في سيهات، حقق الخليج فوزا بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب ضيفه فريق الوشم.

وتقدم الوشم بواسطة اللاعب وليد الشنقيطي، بعد مرور 32 دقيقة من انطلاق المباراة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (1-0).

وفي الشوط الثاني، سجل الخليج 3 أهداف متتالية عن طريق ماهر محمد ولاسينا ديابي وبيرناندو سوزا، في الدقائق 60 و82 و84.

ورفع الخليج رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما تجمد الوشم عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين فريقي النجوم والجبلين، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الإحساء.

وارتفع رصيد النجوم إلى 28 نقطة في المركز الثامن، بالتساوي مع الجبلين التاسع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الخليج يتخطى الوشم بثلاثية والنجوم والجبلين أحباب
سبق

انطلقت اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بمواجهتين جمعت الأولى الخليج مع الوشم، والثانية النجوم أمام الجبلين.

فعلى ملعبه في سيهات، حقق الخليج فوزا بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب ضيفه فريق الوشم.

وتقدم الوشم بواسطة اللاعب وليد الشنقيطي، بعد مرور 32 دقيقة من انطلاق المباراة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (1-0).

وفي الشوط الثاني، سجل الخليج 3 أهداف متتالية عن طريق ماهر محمد ولاسينا ديابي وبيرناندو سوزا، في الدقائق 60 و82 و84.

ورفع الخليج رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما تجمد الوشم عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين فريقي النجوم والجبلين، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الإحساء.

وارتفع رصيد النجوم إلى 28 نقطة في المركز الثامن، بالتساوي مع الجبلين التاسع.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
10:30 PM

الخليج يتخطى الوشم بثلاثية والنجوم والجبلين أحباب

في انطلاقة الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى،

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
360

انطلقت اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بمواجهتين جمعت الأولى الخليج مع الوشم، والثانية النجوم أمام الجبلين.

فعلى ملعبه في سيهات، حقق الخليج فوزا بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب ضيفه فريق الوشم.

وتقدم الوشم بواسطة اللاعب وليد الشنقيطي، بعد مرور 32 دقيقة من انطلاق المباراة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (1-0).

وفي الشوط الثاني، سجل الخليج 3 أهداف متتالية عن طريق ماهر محمد ولاسينا ديابي وبيرناندو سوزا، في الدقائق 60 و82 و84.

ورفع الخليج رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما تجمد الوشم عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين فريقي النجوم والجبلين، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الإحساء.

وارتفع رصيد النجوم إلى 28 نقطة في المركز الثامن، بالتساوي مع الجبلين التاسع.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,589
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,276
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,553
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,471

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة