لأجل بيروت.. الديوان الملكي الأردني ينكِّس علَم ساريته

لأجل بيروت.. الديوان الملكي الأردني ينكِّس علَم ساريته
قدَّم أحرّ التعازي للبنان جراء الانفجار الذي هز العاصمة
أعلن الديوان الملكي الأردني عن تنكيس علَم السارية على المدخل الرئيسي للديوان، اعتبارًا من اليوم الأربعاء ولمدة 3 أيام؛ حدادًا على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت.
وقدّم الأردن مساء أمس الثلاثاء، أحر التعازي للبنان جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت.
ووفق "روسيا اليوم" قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني -حفظه الله- اتصلت بوزير خارجية لبنان الأخ شربل وهبة، ناقلًا تعازي المملكة في ضحايا الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت".
لأجل بيروت.. الديوان الملكي الأردني ينكِّس علَم ساريته
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-08-05
أعلن الديوان الملكي الأردني عن تنكيس علَم السارية على المدخل الرئيسي للديوان، اعتبارًا من اليوم الأربعاء ولمدة 3 أيام؛ حدادًا على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت.
وقدّم الأردن مساء أمس الثلاثاء، أحر التعازي للبنان جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت.
ووفق "روسيا اليوم" قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني -حفظه الله- اتصلت بوزير خارجية لبنان الأخ شربل وهبة، ناقلًا تعازي المملكة في ضحايا الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت".
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
09:19 AM
لأجل بيروت.. الديوان الملكي الأردني ينكِّس علَم ساريته
قدَّم أحرّ التعازي للبنان جراء الانفجار الذي هز العاصمة
أعلن الديوان الملكي الأردني عن تنكيس علَم السارية على المدخل الرئيسي للديوان، اعتبارًا من اليوم الأربعاء ولمدة 3 أيام؛ حدادًا على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت.
وقدّم الأردن مساء أمس الثلاثاء، أحر التعازي للبنان جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت.
ووفق "روسيا اليوم" قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني -حفظه الله- اتصلت بوزير خارجية لبنان الأخ شربل وهبة، ناقلًا تعازي المملكة في ضحايا الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت".