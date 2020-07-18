العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية

تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 9 يوليو إلى 15 يوليو 2020م في قسم الطوارئ 9 مستفيدين، وعيادة الباطنية 165 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 110 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 8 مرضى.

كما صرفت الأدوية لـ 176 فرداً، واستقبل قسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 70 مريضاً، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.