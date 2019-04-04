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3 مشاريع من المملكة ولبنان ومصر تفوز بجوائز مسابقة الابتكارات الخضراء بالأمم المتحدة

استقبال 129 مشاركة من 11 دولة عربية تأهلت منها 107

فازت ثلاثة مشاريع لشباب وفتيات من المملكة العربية السعودية ولبنان ومصر، بجوائز مسابقة الابتكارات الخضراء التي أطلقها المكتب الإقليميللأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا، ومكتب اليونيدو للاستثمار وتعزيز التكنولوجيا في البحرين في ديسمبر 2018.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الجهات المنظمة، فقد استهدفت المسابقة طلاب الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهدفت إلىتحفيز وتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال، وإتاحة الفرصة لطلاب الجامعات لإحداث تأثير إيجابي على مجتمعاتهم من خلال معالجة القضاياوالتحديات البيئية عن طريق الابتكار الاجتماعي والتقني، والمساهمة في تحقيق أهدافهم الاقتصادية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأفاد البيان باستقبال 129 مشاركة من إحدى عشرة دولة عربية، تأهلت منها 107 مشاركات في المسابقة، مشيراً إلى تشكيل لجنة مؤلفة من خبراءمن الأمم المتحدة للبيئة واليونيدو في البحرين، حيث قامت اللجنة بتقييم مدى الابتكار في كل مشروع والنظر في خطة العمل المقدمة وبناءً على ذلكاختاروا ثلاثة فائزين.

وحصد فريق (Mushtic) المكون من ثلاثة طلاب جامعيين من لبنان، المركز الأول، الذي تبلغ جائزته 10 آلاف دولار، عن مشروعهم في تصنيعمواد طبيعية تستخدم بدلاً من المواد البلاستيكية التي تصنع من مشتقات النفط صعبة التحلل، مثل الستايروفوم، فيما منحت جائزة المركز الثاني التيبلغت 7 آلاف دولار لفريق (Backbenchers) من مصر، حيث طور الفريق طريقة تستخدم نفايات البلاستيك والخشب لتطوير مركب ذيخصائص متميزة تتيح استخدامه في صناعات متنوعة.

ونال فريق (Underwater) من المملكة العربية السعودية، جائزة المركز الثالث البالغة 3 آلاف دولار عن مشروعه الذي يستخدم نظام تخزينتحت الماء لطاقة الهواء المضغوط الزائدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 مشاريع من المملكة ولبنان ومصر تفوز بجوائز مسابقة الابتكارات الخضراء بالأمم المتحدة
سبق

فازت ثلاثة مشاريع لشباب وفتيات من المملكة العربية السعودية ولبنان ومصر، بجوائز مسابقة الابتكارات الخضراء التي أطلقها المكتب الإقليميللأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا، ومكتب اليونيدو للاستثمار وتعزيز التكنولوجيا في البحرين في ديسمبر 2018.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الجهات المنظمة، فقد استهدفت المسابقة طلاب الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهدفت إلىتحفيز وتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال، وإتاحة الفرصة لطلاب الجامعات لإحداث تأثير إيجابي على مجتمعاتهم من خلال معالجة القضاياوالتحديات البيئية عن طريق الابتكار الاجتماعي والتقني، والمساهمة في تحقيق أهدافهم الاقتصادية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأفاد البيان باستقبال 129 مشاركة من إحدى عشرة دولة عربية، تأهلت منها 107 مشاركات في المسابقة، مشيراً إلى تشكيل لجنة مؤلفة من خبراءمن الأمم المتحدة للبيئة واليونيدو في البحرين، حيث قامت اللجنة بتقييم مدى الابتكار في كل مشروع والنظر في خطة العمل المقدمة وبناءً على ذلكاختاروا ثلاثة فائزين.

وحصد فريق (Mushtic) المكون من ثلاثة طلاب جامعيين من لبنان، المركز الأول، الذي تبلغ جائزته 10 آلاف دولار، عن مشروعهم في تصنيعمواد طبيعية تستخدم بدلاً من المواد البلاستيكية التي تصنع من مشتقات النفط صعبة التحلل، مثل الستايروفوم، فيما منحت جائزة المركز الثاني التيبلغت 7 آلاف دولار لفريق (Backbenchers) من مصر، حيث طور الفريق طريقة تستخدم نفايات البلاستيك والخشب لتطوير مركب ذيخصائص متميزة تتيح استخدامه في صناعات متنوعة.

ونال فريق (Underwater) من المملكة العربية السعودية، جائزة المركز الثالث البالغة 3 آلاف دولار عن مشروعه الذي يستخدم نظام تخزينتحت الماء لطاقة الهواء المضغوط الزائدة.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
07:31 PM

3 مشاريع من المملكة ولبنان ومصر تفوز بجوائز مسابقة الابتكارات الخضراء بالأمم المتحدة

استقبال 129 مشاركة من 11 دولة عربية تأهلت منها 107

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فازت ثلاثة مشاريع لشباب وفتيات من المملكة العربية السعودية ولبنان ومصر، بجوائز مسابقة الابتكارات الخضراء التي أطلقها المكتب الإقليميللأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا، ومكتب اليونيدو للاستثمار وتعزيز التكنولوجيا في البحرين في ديسمبر 2018.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الجهات المنظمة، فقد استهدفت المسابقة طلاب الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهدفت إلىتحفيز وتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال، وإتاحة الفرصة لطلاب الجامعات لإحداث تأثير إيجابي على مجتمعاتهم من خلال معالجة القضاياوالتحديات البيئية عن طريق الابتكار الاجتماعي والتقني، والمساهمة في تحقيق أهدافهم الاقتصادية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأفاد البيان باستقبال 129 مشاركة من إحدى عشرة دولة عربية، تأهلت منها 107 مشاركات في المسابقة، مشيراً إلى تشكيل لجنة مؤلفة من خبراءمن الأمم المتحدة للبيئة واليونيدو في البحرين، حيث قامت اللجنة بتقييم مدى الابتكار في كل مشروع والنظر في خطة العمل المقدمة وبناءً على ذلكاختاروا ثلاثة فائزين.

وحصد فريق (Mushtic) المكون من ثلاثة طلاب جامعيين من لبنان، المركز الأول، الذي تبلغ جائزته 10 آلاف دولار، عن مشروعهم في تصنيعمواد طبيعية تستخدم بدلاً من المواد البلاستيكية التي تصنع من مشتقات النفط صعبة التحلل، مثل الستايروفوم، فيما منحت جائزة المركز الثاني التيبلغت 7 آلاف دولار لفريق (Backbenchers) من مصر، حيث طور الفريق طريقة تستخدم نفايات البلاستيك والخشب لتطوير مركب ذيخصائص متميزة تتيح استخدامه في صناعات متنوعة.

ونال فريق (Underwater) من المملكة العربية السعودية، جائزة المركز الثالث البالغة 3 آلاف دولار عن مشروعه الذي يستخدم نظام تخزينتحت الماء لطاقة الهواء المضغوط الزائدة.

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