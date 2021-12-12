الغرفة التجارية بالمخواة تحتفل بفعالية "هايكنج" بجبل شدا الأسفل

للمشاركة في اليوم العالمي للجبال

نظمت الغرفة التجارية بالمخواة، صباح أمس السبت، فعالية "هايكنج"، بجبل شدا الأسفل.

جاء ذلك، بمناسبة "اليوم الدولي للجبال"، الذي يوافق الحادي عشر من ديسمبر كل عام.

وقال قائد الفعالية ومرشد الهايكنج، سعيد أحمد الشدوي، إن الفعالية تأتي تزامناً مع اليوم الدولي للجبال، تماشياً مع أهداف الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي أقرت هذا اليوم، لتسليط الضوء على أهمية الجبال في حياة البشر وخلق وعي بأهمية هذا النوع من البيئات الحيوية وتثقيفهم بالقضايا المرتبطة بها.

وقال رئيس الغرفة التجارية بالمخواة، الراعي الرسمي للفعالية، ماشي العمري: تأتي هذه الفعالية في إطار حرص غرفة المخواة على القيام بدورها المجتمعي لتثقيف الناس لأهمية استغلال هذه المناسبة العالمية والاحتفال بها لتوعية الأجيال بأهمية الجبال.

وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به الجبال على الكثير من المستويات سواء من الناحية الزراعية أو البيئية، وكذلك الروحية ومحاولة وضعها في أولويات التنمية وتأهيلها على كل المستويات مما يحقق لسكانها تنمية مستدامة، بما يعود لهم بالفائدة التي بلا شك تصب في الناتج الاقتصادي للبلد.