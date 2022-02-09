فقد ابنه قبل أيام.. فريق طبي بالعارضة يباشر حالة مسن طريح الفراش بمنزله قبل نقله

يعاني أزمة صحية سببت له ضعفاً في التنفس بشكل كبير ما دفع أسرته للمناشدة بنقله

باشر فريق طبي من مستشفى العارضة العام شرق منطقة "جازان"، حالة مسن في منزله بإحدى القرى لمتابعة حالته الصحية والكشف عليه وعمل اللازم له.

رافق الفريق الطبي مدير مستشفى العارضة العام الأخصائي عادل الحريصي.

وفي التفاصيل يعاني المسن -طريح الفراش- أزمة صحية سببت له ضعفاً في التنفس بشكل كبير، ويمكث على أجهزة تنفس طول الوقت، ما دفع أسرته للمناشدة بالنظر في وضعه الصحي، حيث تعذر في وقت سابق نقله لمستشفى الحرس الوطني بالمنطقة الشرقية جواً وبراً بسبب مرضه.

وكان المسن أحمد سلامي خبراني، قد فقد ابنه فجر يوم الأحد والذي كان يرتب لنقله بالإخلاء الطبي إلى المنطقة الشرقية للعلاج حتى يكون بالقرب منه لرعايته والقيام به.