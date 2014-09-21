النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

احتفالًا باليوم الوطني.. التعليم تتوشح بالأخضر وهذه أولى فعالياته

تستعد بإطلاق حزمة برامج ومشاركات وطنية تمتد على مدار 5 أيام

بدأت وزارة التعليم في أولى فعالياتها استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني الـ91، بتغيير صور العرض لحسابات الوزارة والإدارات والمدارس، وتوشحها باللون الأخضر والهوية المخصصة للاحتفالية بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

ويستعد التعليم بإطلاق حزمة برامج وفعاليات وطنية تمتد على مدار 5 أيام للاحتفال باليوم الوطني الحادي والتسعين تحت شعار "هي لنا دار"؛ لتعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته، والفخر بحضارته وتاريخه ومنجزاته والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه وتعميق الروح الوطنية لدى الطلاب والطالبات وربطهم بماضيهم العريق.

وكانت إدارات التعليم قد أنهت استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ91 بحزمة من البرامج والأنشطة الإعلامية والمسابقات؛ لتنفيذ تلك الفعاليات في جميع المدارس الابتدائية عن بُعد وحضوريًّا للمرحلة المتوسطة والثانوية، ‏مع اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الصحية لمن استكمل الجرعتين من الطلبة، مستهدفة في ذلك المجتمع التعليمي، وشملت كذلك خطة الاحتفال باليوم الوطني وإقامة إدارات التعليم لحفل يضم مشاركات المدارس الوطنية المتميزة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
احتفالًا باليوم الوطني.. التعليم تتوشح بالأخضر وهذه أولى فعالياته
سبق

بدأت وزارة التعليم في أولى فعالياتها استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني الـ91، بتغيير صور العرض لحسابات الوزارة والإدارات والمدارس، وتوشحها باللون الأخضر والهوية المخصصة للاحتفالية بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

ويستعد التعليم بإطلاق حزمة برامج وفعاليات وطنية تمتد على مدار 5 أيام للاحتفال باليوم الوطني الحادي والتسعين تحت شعار "هي لنا دار"؛ لتعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته، والفخر بحضارته وتاريخه ومنجزاته والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه وتعميق الروح الوطنية لدى الطلاب والطالبات وربطهم بماضيهم العريق.

وكانت إدارات التعليم قد أنهت استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ91 بحزمة من البرامج والأنشطة الإعلامية والمسابقات؛ لتنفيذ تلك الفعاليات في جميع المدارس الابتدائية عن بُعد وحضوريًّا للمرحلة المتوسطة والثانوية، ‏مع اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الصحية لمن استكمل الجرعتين من الطلبة، مستهدفة في ذلك المجتمع التعليمي، وشملت كذلك خطة الاحتفال باليوم الوطني وإقامة إدارات التعليم لحفل يضم مشاركات المدارس الوطنية المتميزة.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
12:02 PM

احتفالًا باليوم الوطني.. التعليم تتوشح بالأخضر وهذه أولى فعالياته

تستعد بإطلاق حزمة برامج ومشاركات وطنية تمتد على مدار 5 أيام

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
0
588

بدأت وزارة التعليم في أولى فعالياتها استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني الـ91، بتغيير صور العرض لحسابات الوزارة والإدارات والمدارس، وتوشحها باللون الأخضر والهوية المخصصة للاحتفالية بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

ويستعد التعليم بإطلاق حزمة برامج وفعاليات وطنية تمتد على مدار 5 أيام للاحتفال باليوم الوطني الحادي والتسعين تحت شعار "هي لنا دار"؛ لتعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته، والفخر بحضارته وتاريخه ومنجزاته والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه وتعميق الروح الوطنية لدى الطلاب والطالبات وربطهم بماضيهم العريق.

وكانت إدارات التعليم قد أنهت استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ91 بحزمة من البرامج والأنشطة الإعلامية والمسابقات؛ لتنفيذ تلك الفعاليات في جميع المدارس الابتدائية عن بُعد وحضوريًّا للمرحلة المتوسطة والثانوية، ‏مع اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الصحية لمن استكمل الجرعتين من الطلبة، مستهدفة في ذلك المجتمع التعليمي، وشملت كذلك خطة الاحتفال باليوم الوطني وإقامة إدارات التعليم لحفل يضم مشاركات المدارس الوطنية المتميزة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,849
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,706
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,888
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,190

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة