النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا لفلسطينييْن في أريحا ورام الله

الحالتان لشخصين قادمين من الخارج.. والعدد يرتفع لـ41 إصابة

أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لفلسطينييْن قادميْن من الخارج؛ ليرتفع العدد إلى 41 حالة مصابة.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم: "تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لمواطن قادم من ألمانيا عبر جسر الكرامة، وتم إخضاعه للحجر الصحي في أريحا، ولطالب من رام الله، قادم من الخارج، ويخضع للحجر الصحي في رام الله؛ مما يرفع عدد حالات الإصابات في فلسطين إلى 41".

الحكومة الفلسطينية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا لفلسطينييْن في أريحا ورام الله
سبق

أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لفلسطينييْن قادميْن من الخارج؛ ليرتفع العدد إلى 41 حالة مصابة.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم: "تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لمواطن قادم من ألمانيا عبر جسر الكرامة، وتم إخضاعه للحجر الصحي في أريحا، ولطالب من رام الله، قادم من الخارج، ويخضع للحجر الصحي في رام الله؛ مما يرفع عدد حالات الإصابات في فلسطين إلى 41".

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:50 PM

تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا لفلسطينييْن في أريحا ورام الله

الحالتان لشخصين قادمين من الخارج.. والعدد يرتفع لـ41 إصابة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
550

أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لفلسطينييْن قادميْن من الخارج؛ ليرتفع العدد إلى 41 حالة مصابة.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم: "تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لمواطن قادم من ألمانيا عبر جسر الكرامة، وتم إخضاعه للحجر الصحي في أريحا، ولطالب من رام الله، قادم من الخارج، ويخضع للحجر الصحي في رام الله؛ مما يرفع عدد حالات الإصابات في فلسطين إلى 41".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,784
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,681
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,771

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة