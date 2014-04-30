في حفل يرعاه "فيصل بن مشعل" اليوم.. "تقني القصيم" يزفّ 1785 خريجاً

يحضره محافظ المؤسسة العامة.. و"المذن" يهنئ: رحلة كفاح تَكَلل بخدمة الوطن

يرعى أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، اليوم الاثنين، حفلَ تخريج متدربي وحدات التدريب التقني والمهني بالقصيم، الذي يُقام في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة؛ حيث أنهت اللجان التنظيمية كل الاستعدادات للاحتفاء بهذا العدد الكبير من خريجي 12 وحدة تدريبية موزعة بين مدن ومحافظات منطقة القصيم، البالغ عددها 1785 من متدربي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة.

ورفع مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن، شُكره وتقديره لأمير المنطقة لرعايته هذا الحفل ومشاركته لأبنائه من المتدربين فرحتهم بيوم التخرج؛ مشيراً إلى التطور الكبير والملحوظ في تأهيل شباب هذا الوطن لسوق العمل؛ وذلك بفضل ما توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- من اهتمام لهذا القطاع الحيوي في بناء شباب سعوديين مؤهلين على أعلى مستوى لكي يَنعم هولاء الخريجون بخدمة وطنهم وتغطية احتياجاته التقنية والمهنية في نفس الوقت.

وهنّأ "المذن" الخريجين بما حققوه من إنجاز بعد رحلة كفاح ومثابرة من أجل أن يحقق حلم نيل الشهادة التي سيتقدم بها لسوق العمل، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة؛ للمساهمة في خدمة وطنهم، بعد أن أصبحوا مسلحين بالمهارات التدريبية اللازمة، ونالوا هذه الدرجة العلمية عن جدارة واستحقاق؛ مشيراً إلى أن سعادته بأبنائه المتدربين الذين حققوا آمالهم وآمال ذويهم؛ لا توصف؛ معبراً عن شكره لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة؛ لما قدموه من جهود جبارة لتقديم أفضل الوسائل التدريبية للمتدربين؛ سائلاً الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم المستقبلية.

يُذكر أن عدد الخريجين لدرجة البكالوريوس قد بلغ 126 خريجاً، وبلغ عدد الخريجين للشهادة الجامعية المتوسطة 1319 خريجاً، ودبلوم المعاهد 340 خريجاً؛ وبهذا يكون إجمالي الخريجين في جميع وحدات التدريب التقني والمهني بالمنطقة 1785 متدرباً.