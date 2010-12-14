وصل وفد الإمارات برئاسة نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد إلى مطار الرياض، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحضور #القمة_الخليجية_في_الرياض.

ولي العهد في مقدمة مستقبلي نائب رئيس الإمارات في مطار الرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-14 وصل وفد الإمارات برئاسة نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد إلى مطار الرياض، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحضور #القمة_الخليجية_في_الرياض.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443 05:51 PM

ولي العهد في مقدمة مستقبلي نائب رئيس الإمارات في مطار الرياض





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وصل وفد الإمارات برئاسة نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد إلى مطار الرياض، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحضور #القمة_الخليجية_في_الرياض.