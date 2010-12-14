وصل وفد الإمارات برئاسة نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد إلى مطار الرياض، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحضور #القمة_الخليجية_في_الرياض.
ولي العهد في مقدمة مستقبلي نائب رئيس الإمارات في مطار الرياض
وصل وفد الإمارات برئاسة نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد إلى مطار الرياض، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحضور #القمة_الخليجية_في_الرياض.
اعلان
ولي العهد في مقدمة مستقبلي نائب رئيس الإمارات في مطار الرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-14
14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
05:51 PM
ولي العهد في مقدمة مستقبلي نائب رئيس الإمارات في مطار الرياض
وصل وفد الإمارات برئاسة نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد إلى مطار الرياض، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحضور #القمة_الخليجية_في_الرياض.
اعلان
142 مليون ..
20 أكتوبر
13,524
201,250 سيارة ..
05 يوليو
12,730
38 مليار ..
23 يوليو
14,465
2.5 مليار ..
30 يناير
15,409
أشجار الباحة تموت!
صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا
ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!
محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!
بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد
ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن
عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!
ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة
عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!
عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي
ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب
مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني
علي آل شرمة