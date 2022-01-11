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"النقل" تستعرض خطتها في تنمية القطاع أمام مجلس أبحاث النقل بواشنطن

بمشاركة أكثر من 150 جهة متخصصة و170 لجنة تقنية وأكثر من 400 ورشة عمل

شاركت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في النسخة رقم 101 من الاجتماع السنوي لمجلس أبحاث النقل (TRB)، والذي تقام فعالياته في مدينة واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 9 - 13 يناير 2022م.

ويعد الاجتماع من أكبر الفعاليات العالمية للمختصين والخبراء في قطاع النقل، حيث يضم ورش عمل وندوات لأبرز وأحدث التطورات في الأبحاث والتشريعات والابتكارات وأفضل الممارسات في قطاع النقل، بمشاركة أكثر من 150 جهة متخصصة، و170 لجنة تقنية، وأكثر من 400 ورشة عمل ترتكز على عدد من الجوانب التي تخدم القطاع من خلال ابتكار نظام مرن ومستدام وآمن.

ومثّل وفد المنظومة المشارك في فعاليات المجلس وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط والمعلومات الدكتور منصور التركي، إلى جانب عدد من المختصين بالمنظومة؛ للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والاحتكاك بالكفاءات المشاركة بالمعرض المصاحب.

وتأتي مشاركة منظومة النقل والخدمات اللوجستية في الاجتماع السنوي لمجلس أبحاث النقل (TRB)؛ بهدف التعريف بخطة المملكة العربية السعودية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والاحتكاك بأبرز الجهات والشركات العالمية في المجال وبناء شراكات استراتيجية معهم، بما يمكّن المنظومة من تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، خاصةً أنها بدأت في مرحلة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، أحد أهم محاور برامج رؤية المملكة 2030، التي تهدف لاستثمار موقعها الجغرافي وترسيخ مكانتها بين بقية الدول كمركز لوجستي عالمي للحركة التجارية والاقتصادية تربط قارات العالم القديم الثلاث.

النقل والخدمات اللوجستية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل" تستعرض خطتها في تنمية القطاع أمام مجلس أبحاث النقل بواشنطن
سبق

شاركت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في النسخة رقم 101 من الاجتماع السنوي لمجلس أبحاث النقل (TRB)، والذي تقام فعالياته في مدينة واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 9 - 13 يناير 2022م.

ويعد الاجتماع من أكبر الفعاليات العالمية للمختصين والخبراء في قطاع النقل، حيث يضم ورش عمل وندوات لأبرز وأحدث التطورات في الأبحاث والتشريعات والابتكارات وأفضل الممارسات في قطاع النقل، بمشاركة أكثر من 150 جهة متخصصة، و170 لجنة تقنية، وأكثر من 400 ورشة عمل ترتكز على عدد من الجوانب التي تخدم القطاع من خلال ابتكار نظام مرن ومستدام وآمن.

ومثّل وفد المنظومة المشارك في فعاليات المجلس وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط والمعلومات الدكتور منصور التركي، إلى جانب عدد من المختصين بالمنظومة؛ للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والاحتكاك بالكفاءات المشاركة بالمعرض المصاحب.

وتأتي مشاركة منظومة النقل والخدمات اللوجستية في الاجتماع السنوي لمجلس أبحاث النقل (TRB)؛ بهدف التعريف بخطة المملكة العربية السعودية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والاحتكاك بأبرز الجهات والشركات العالمية في المجال وبناء شراكات استراتيجية معهم، بما يمكّن المنظومة من تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، خاصةً أنها بدأت في مرحلة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، أحد أهم محاور برامج رؤية المملكة 2030، التي تهدف لاستثمار موقعها الجغرافي وترسيخ مكانتها بين بقية الدول كمركز لوجستي عالمي للحركة التجارية والاقتصادية تربط قارات العالم القديم الثلاث.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
04:43 PM
اخر تعديل
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
07:14 AM

"النقل" تستعرض خطتها في تنمية القطاع أمام مجلس أبحاث النقل بواشنطن

بمشاركة أكثر من 150 جهة متخصصة و170 لجنة تقنية وأكثر من 400 ورشة عمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في النسخة رقم 101 من الاجتماع السنوي لمجلس أبحاث النقل (TRB)، والذي تقام فعالياته في مدينة واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 9 - 13 يناير 2022م.

ويعد الاجتماع من أكبر الفعاليات العالمية للمختصين والخبراء في قطاع النقل، حيث يضم ورش عمل وندوات لأبرز وأحدث التطورات في الأبحاث والتشريعات والابتكارات وأفضل الممارسات في قطاع النقل، بمشاركة أكثر من 150 جهة متخصصة، و170 لجنة تقنية، وأكثر من 400 ورشة عمل ترتكز على عدد من الجوانب التي تخدم القطاع من خلال ابتكار نظام مرن ومستدام وآمن.

ومثّل وفد المنظومة المشارك في فعاليات المجلس وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط والمعلومات الدكتور منصور التركي، إلى جانب عدد من المختصين بالمنظومة؛ للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والاحتكاك بالكفاءات المشاركة بالمعرض المصاحب.

وتأتي مشاركة منظومة النقل والخدمات اللوجستية في الاجتماع السنوي لمجلس أبحاث النقل (TRB)؛ بهدف التعريف بخطة المملكة العربية السعودية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والاحتكاك بأبرز الجهات والشركات العالمية في المجال وبناء شراكات استراتيجية معهم، بما يمكّن المنظومة من تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، خاصةً أنها بدأت في مرحلة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، أحد أهم محاور برامج رؤية المملكة 2030، التي تهدف لاستثمار موقعها الجغرافي وترسيخ مكانتها بين بقية الدول كمركز لوجستي عالمي للحركة التجارية والاقتصادية تربط قارات العالم القديم الثلاث.

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