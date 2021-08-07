النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نزلاء "التأهيل الشامل" بالباحة يزورون جناح مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة

للاطلاع على ما يضمه المركز من مهام

زار عدد من نزلاء مركز التأهيل الشامل بالباحة يوم أمس جناح مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة في مهرجان عروس الباحة. وتعرَّف النزلاء على المهام والمعلومات عن مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

واطلعوا خلال الزيارة على ما يضمه المركز الذي يعمل على مدار الساعة، ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.

ويهدف الجناح إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنيًّا، أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون، أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية.

يُشار إلى أن رئاسة أمن الدولة خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم 990، ومن خارج السعودية عبر الرقم 00966112455922، والفاكس: 0114869645، والبريد الإلكتروني: ‏‏990@900pss.gov.sa؛ وذلك لتلقي البلاغات عن أية ملاحظات أمنية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نزلاء "التأهيل الشامل" بالباحة يزورون جناح مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة
سبق

زار عدد من نزلاء مركز التأهيل الشامل بالباحة يوم أمس جناح مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة في مهرجان عروس الباحة. وتعرَّف النزلاء على المهام والمعلومات عن مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

واطلعوا خلال الزيارة على ما يضمه المركز الذي يعمل على مدار الساعة، ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.

ويهدف الجناح إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنيًّا، أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون، أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية.

يُشار إلى أن رئاسة أمن الدولة خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم 990، ومن خارج السعودية عبر الرقم 00966112455922، والفاكس: 0114869645، والبريد الإلكتروني: ‏‏990@900pss.gov.sa؛ وذلك لتلقي البلاغات عن أية ملاحظات أمنية.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
09:32 PM

نزلاء "التأهيل الشامل" بالباحة يزورون جناح مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة

للاطلاع على ما يضمه المركز من مهام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
178

زار عدد من نزلاء مركز التأهيل الشامل بالباحة يوم أمس جناح مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة في مهرجان عروس الباحة. وتعرَّف النزلاء على المهام والمعلومات عن مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

واطلعوا خلال الزيارة على ما يضمه المركز الذي يعمل على مدار الساعة، ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.

ويهدف الجناح إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنيًّا، أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون، أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية.

يُشار إلى أن رئاسة أمن الدولة خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم 990، ومن خارج السعودية عبر الرقم 00966112455922، والفاكس: 0114869645، والبريد الإلكتروني: ‏‏990@900pss.gov.sa؛ وذلك لتلقي البلاغات عن أية ملاحظات أمنية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,485
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,275
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,576
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,204

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الوقت یركض.. والعمر یفنى!!

الوقت یركض.. والعمر یفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة