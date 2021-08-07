زار عدد من نزلاء مركز التأهيل الشامل بالباحة يوم أمس جناح مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة في مهرجان عروس الباحة. وتعرَّف النزلاء على المهام والمعلومات عن مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة. واطلعوا خلال الزيارة على ما يضمه المركز الذي يعمل على مدار الساعة، ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها. ويهدف الجناح إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنيًّا، أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون، أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية. يُشار إلى أن رئاسة أمن الدولة خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم 990، ومن خارج السعودية عبر الرقم 00966112455922، والفاكس: 0114869645، والبريد الإلكتروني: ‏‏990@900pss.gov.sa؛ وذلك لتلقي البلاغات عن أية ملاحظات أمنية.

نزلاء "التأهيل الشامل" بالباحة يزورون جناح مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-07 زار عدد من نزلاء مركز التأهيل الشامل بالباحة يوم أمس جناح مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة في مهرجان عروس الباحة. وتعرَّف النزلاء على المهام والمعلومات عن مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.



واطلعوا خلال الزيارة على ما يضمه المركز الذي يعمل على مدار الساعة، ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.



ويهدف الجناح إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنيًّا، أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون، أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية.



يُشار إلى أن رئاسة أمن الدولة خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم 990، ومن خارج السعودية عبر الرقم 00966112455922، والفاكس: 0114869645، والبريد الإلكتروني: ‏‏990@900pss.gov.sa؛ وذلك لتلقي البلاغات عن أية ملاحظات أمنية.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 09:32 PM

نزلاء "التأهيل الشامل" بالباحة يزورون جناح مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة للاطلاع على ما يضمه المركز من مهام





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زار عدد من نزلاء مركز التأهيل الشامل بالباحة يوم أمس جناح مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة في مهرجان عروس الباحة. وتعرَّف النزلاء على المهام والمعلومات عن مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.



واطلعوا خلال الزيارة على ما يضمه المركز الذي يعمل على مدار الساعة، ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.



ويهدف الجناح إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنيًّا، أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون، أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية.



يُشار إلى أن رئاسة أمن الدولة خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم 990، ومن خارج السعودية عبر الرقم 00966112455922، والفاكس: 0114869645، والبريد الإلكتروني: ‏‏990@900pss.gov.sa؛ وذلك لتلقي البلاغات عن أية ملاحظات أمنية.