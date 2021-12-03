أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية. وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والبطحاء والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة. وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية، ذكر المركز أنها تشهد استمرار رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والدمام والظهران وبقيق، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

"الأرصاد" ينبه الشرقية: ضباب ورياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-03 أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والبطحاء والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية، ذكر المركز أنها تشهد استمرار رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والدمام والظهران وبقيق، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443 01:34 AM

"الأرصاد" ينبه الشرقية: ضباب ورياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا





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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والبطحاء والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية، ذكر المركز أنها تشهد استمرار رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والدمام والظهران وبقيق، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.