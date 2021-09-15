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في زيارة غير معلنة.. رئيس المخابرات المصرية يصل إلى السودان

يحمل رسالة من "السيسي" إلى "البرهان"

نقلت "الشرق" عن مصادر حكومية سودانية، اليوم الأربعاء، أن مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، يصل إلى السودان، ويحمل معه رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وذكرت المصادر أن هذه الزيارة غير معلنة، وأن مدير المخابرات السودانية العامة الفريق أول جمال عبدالمجيد كان في استقبال "كامل".

الرئيسية/ أخبار العالم

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في زيارة غير معلنة.. رئيس المخابرات المصرية يصل إلى السودان
سبق

نقلت "الشرق" عن مصادر حكومية سودانية، اليوم الأربعاء، أن مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، يصل إلى السودان، ويحمل معه رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وذكرت المصادر أن هذه الزيارة غير معلنة، وأن مدير المخابرات السودانية العامة الفريق أول جمال عبدالمجيد كان في استقبال "كامل".

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
03:09 PM

في زيارة غير معلنة.. رئيس المخابرات المصرية يصل إلى السودان

يحمل رسالة من "السيسي" إلى "البرهان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "الشرق" عن مصادر حكومية سودانية، اليوم الأربعاء، أن مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، يصل إلى السودان، ويحمل معه رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وذكرت المصادر أن هذه الزيارة غير معلنة، وأن مدير المخابرات السودانية العامة الفريق أول جمال عبدالمجيد كان في استقبال "كامل".

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