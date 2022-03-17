"الحارثي" إلى رئيس رقباء بمرور بيشة

قلد مدير مرور بيشة العقيد مفلح ناصر الشهراني، محمد سعيد الحارثي رتبته الجديدة "رئيس رقباء " بعد صدور أمر بذلك.
فيما أعرب "الحارثي " عن سعادته بالترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
قلد مدير مرور بيشة العقيد مفلح ناصر الشهراني، محمد سعيد الحارثي رتبته الجديدة "رئيس رقباء " بعد صدور أمر بذلك.
فيما أعرب "الحارثي " عن سعادته بالترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
قلد مدير مرور بيشة العقيد مفلح ناصر الشهراني، محمد سعيد الحارثي رتبته الجديدة "رئيس رقباء " بعد صدور أمر بذلك.
فيما أعرب "الحارثي " عن سعادته بالترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
قلد مدير مرور بيشة العقيد مفلح ناصر الشهراني، محمد سعيد الحارثي رتبته الجديدة "رئيس رقباء " بعد صدور أمر بذلك.
فيما أعرب "الحارثي " عن سعادته بالترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.