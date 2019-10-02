النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حريق المحطة بجدة.. "السليمان" يطالب بمحاسبة المسؤولين الكبار

قال: أموالنا احترقت في أسقف قابلة للاشتعال

يطالب الكاتب الصحفي خالد السليمان بمحاسبة المسؤولين الكبار عن حريق محطة قطار جدة، وهم من أطلق عليهم "أصحاب القرارات في الطوابق العليا"، محذراً من هروبهم من المسؤولية عبر لجان التحقيق، ومبدياً صدمته من بناء أسقف المحطة بمواد قابلة للاشتعال ومحظورة في معظم دول العالم، وعدم وجود أنظمة إطفاء فاعلة، فاحترقت أموال طائلة في هذا المشروع التنموي الحيوي، وارتفعت سحابة دخان السوداء بحجم التقصير والإهمال.

لجان التحقيق

وفي مقاله "مخارج طوارئ المسؤولية في محطة جدة!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "كما هو متوقع تبع حادثة حريق محطة قطار جدة، تشكيل لجان تحقيق في أسباب الحريق، وتحديد المسؤول عنه، ولو كانت نتائج لجان التحقيق السابقة التي تتشكل مع كل حادثة تحقق شيئاً لكانت الخبرات المتراكمة مع الحوادث المتكررة أنتجت فطنة واحترازاً واستشعاراً أكبر للمسؤولية يحول دون وقوع هذه الحادثة المكلفة!".

لا نصدّق

ويبدي "السليمان" صدمته من حجم الدمار وأسبابه، ويقول: "فلا يمكن أن نصدق أن مشروعاً بهذا الحجم وهذه التكلفة وتلك الأهمية يتم تنفيذه بأسقف مواد قابلة للاشتعال ومحظورة في معظم دول العالم، ودون وجود أنظمة إطفاء حرائق فاعلة، والمسؤولية هنا يتحملها كل من له صلة بالمشروع منذ اللحظة الأولى؛ لاعتماد مخططات تصميمه وبدء أعمال تنفيذه ومراحل الإشراف عليه!".

تقصير وإهمال

ويعلق "السليمان" قائلاً: "لقد احترقت في هذا المشروع أموال طائلة أنفقت بسخاء لإنجاز مشروع تنموي حيوي، لكن سحابة الدخان السوداء التي تلبدت في السماء عكست حجماً ولوناً حجم التقصير والإهمال في تحمل المسؤولية، أما التعذر بأن مثل هذه الحوادث تقع في الدول الأخرى فإنه عذر غير مقبول، إلا إذا كنا سنطبق نفس معايير المحاسبة والمساءلة عند التقصير والإهمال، ونستلهم الدروس والعبر لتفادي تكرارها!".

حاسبوا الكبار

ويخلص "السليمان" إلى أن "المسؤولية هنا كبيرة ومقاسها أكبر من مقاس مهندس هنا أو مقاول هناك، أو موظف صغير بينهما، فبعض أصحاب القرارات في الطوابق العليا يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم، بدلاً من الهروب منها عبر مخارج طوارئ لجان التحقيق!".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حريق المحطة بجدة.. "السليمان" يطالب بمحاسبة المسؤولين الكبار
سبق

يطالب الكاتب الصحفي خالد السليمان بمحاسبة المسؤولين الكبار عن حريق محطة قطار جدة، وهم من أطلق عليهم "أصحاب القرارات في الطوابق العليا"، محذراً من هروبهم من المسؤولية عبر لجان التحقيق، ومبدياً صدمته من بناء أسقف المحطة بمواد قابلة للاشتعال ومحظورة في معظم دول العالم، وعدم وجود أنظمة إطفاء فاعلة، فاحترقت أموال طائلة في هذا المشروع التنموي الحيوي، وارتفعت سحابة دخان السوداء بحجم التقصير والإهمال.

لجان التحقيق

وفي مقاله "مخارج طوارئ المسؤولية في محطة جدة!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "كما هو متوقع تبع حادثة حريق محطة قطار جدة، تشكيل لجان تحقيق في أسباب الحريق، وتحديد المسؤول عنه، ولو كانت نتائج لجان التحقيق السابقة التي تتشكل مع كل حادثة تحقق شيئاً لكانت الخبرات المتراكمة مع الحوادث المتكررة أنتجت فطنة واحترازاً واستشعاراً أكبر للمسؤولية يحول دون وقوع هذه الحادثة المكلفة!".

لا نصدّق

ويبدي "السليمان" صدمته من حجم الدمار وأسبابه، ويقول: "فلا يمكن أن نصدق أن مشروعاً بهذا الحجم وهذه التكلفة وتلك الأهمية يتم تنفيذه بأسقف مواد قابلة للاشتعال ومحظورة في معظم دول العالم، ودون وجود أنظمة إطفاء حرائق فاعلة، والمسؤولية هنا يتحملها كل من له صلة بالمشروع منذ اللحظة الأولى؛ لاعتماد مخططات تصميمه وبدء أعمال تنفيذه ومراحل الإشراف عليه!".

تقصير وإهمال

ويعلق "السليمان" قائلاً: "لقد احترقت في هذا المشروع أموال طائلة أنفقت بسخاء لإنجاز مشروع تنموي حيوي، لكن سحابة الدخان السوداء التي تلبدت في السماء عكست حجماً ولوناً حجم التقصير والإهمال في تحمل المسؤولية، أما التعذر بأن مثل هذه الحوادث تقع في الدول الأخرى فإنه عذر غير مقبول، إلا إذا كنا سنطبق نفس معايير المحاسبة والمساءلة عند التقصير والإهمال، ونستلهم الدروس والعبر لتفادي تكرارها!".

حاسبوا الكبار

ويخلص "السليمان" إلى أن "المسؤولية هنا كبيرة ومقاسها أكبر من مقاس مهندس هنا أو مقاول هناك، أو موظف صغير بينهما، فبعض أصحاب القرارات في الطوابق العليا يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم، بدلاً من الهروب منها عبر مخارج طوارئ لجان التحقيق!".

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
02:53 PM

حريق المحطة بجدة.. "السليمان" يطالب بمحاسبة المسؤولين الكبار

قال: أموالنا احترقت في أسقف قابلة للاشتعال

A A A
أيمن حسن - الرياض
16
5,259

يطالب الكاتب الصحفي خالد السليمان بمحاسبة المسؤولين الكبار عن حريق محطة قطار جدة، وهم من أطلق عليهم "أصحاب القرارات في الطوابق العليا"، محذراً من هروبهم من المسؤولية عبر لجان التحقيق، ومبدياً صدمته من بناء أسقف المحطة بمواد قابلة للاشتعال ومحظورة في معظم دول العالم، وعدم وجود أنظمة إطفاء فاعلة، فاحترقت أموال طائلة في هذا المشروع التنموي الحيوي، وارتفعت سحابة دخان السوداء بحجم التقصير والإهمال.

لجان التحقيق

وفي مقاله "مخارج طوارئ المسؤولية في محطة جدة!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "كما هو متوقع تبع حادثة حريق محطة قطار جدة، تشكيل لجان تحقيق في أسباب الحريق، وتحديد المسؤول عنه، ولو كانت نتائج لجان التحقيق السابقة التي تتشكل مع كل حادثة تحقق شيئاً لكانت الخبرات المتراكمة مع الحوادث المتكررة أنتجت فطنة واحترازاً واستشعاراً أكبر للمسؤولية يحول دون وقوع هذه الحادثة المكلفة!".

لا نصدّق

ويبدي "السليمان" صدمته من حجم الدمار وأسبابه، ويقول: "فلا يمكن أن نصدق أن مشروعاً بهذا الحجم وهذه التكلفة وتلك الأهمية يتم تنفيذه بأسقف مواد قابلة للاشتعال ومحظورة في معظم دول العالم، ودون وجود أنظمة إطفاء حرائق فاعلة، والمسؤولية هنا يتحملها كل من له صلة بالمشروع منذ اللحظة الأولى؛ لاعتماد مخططات تصميمه وبدء أعمال تنفيذه ومراحل الإشراف عليه!".

تقصير وإهمال

ويعلق "السليمان" قائلاً: "لقد احترقت في هذا المشروع أموال طائلة أنفقت بسخاء لإنجاز مشروع تنموي حيوي، لكن سحابة الدخان السوداء التي تلبدت في السماء عكست حجماً ولوناً حجم التقصير والإهمال في تحمل المسؤولية، أما التعذر بأن مثل هذه الحوادث تقع في الدول الأخرى فإنه عذر غير مقبول، إلا إذا كنا سنطبق نفس معايير المحاسبة والمساءلة عند التقصير والإهمال، ونستلهم الدروس والعبر لتفادي تكرارها!".

حاسبوا الكبار

ويخلص "السليمان" إلى أن "المسؤولية هنا كبيرة ومقاسها أكبر من مقاس مهندس هنا أو مقاول هناك، أو موظف صغير بينهما، فبعض أصحاب القرارات في الطوابق العليا يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم، بدلاً من الهروب منها عبر مخارج طوارئ لجان التحقيق!".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,458
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,397
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,431
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,060

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة