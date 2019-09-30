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بالفيديو.. اللحظات الأولى لهجمات أرامكو الإرهابية

أظهَرَ حجم الأضرار التي تَسَبّب فيها العمل التخريبي

نشر برنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناة "CBS"، مقطع فيديو يُظهر اللحظات الأولى لاندلاع النيران بمنشآت شركة "أرامكو" النفطية في بقيق وخريص.
ويظهر في المقطع الذي بُث بالتزامن مع حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع البرنامج الأمريكي، حجم الأضرار التي أحدثها الهجوم الإرهابي الذي تم باستخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز.
وقال حينها المتحدث باسم وزارة الدفاع: إن لدى المملكة أدلة على تورط إيران في الأعمال التخريبية بالمنطقة؛ مؤكدًا أن الهجوم جاء من الشمال وليس اليمن؛ مشيرًا بأصابع الاتهام إلى إيران.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. اللحظات الأولى لهجمات أرامكو الإرهابية
سبق

نشر برنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناة "CBS"، مقطع فيديو يُظهر اللحظات الأولى لاندلاع النيران بمنشآت شركة "أرامكو" النفطية في بقيق وخريص.
ويظهر في المقطع الذي بُث بالتزامن مع حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع البرنامج الأمريكي، حجم الأضرار التي أحدثها الهجوم الإرهابي الذي تم باستخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز.
وقال حينها المتحدث باسم وزارة الدفاع: إن لدى المملكة أدلة على تورط إيران في الأعمال التخريبية بالمنطقة؛ مؤكدًا أن الهجوم جاء من الشمال وليس اليمن؛ مشيرًا بأصابع الاتهام إلى إيران.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
08:48 AM

بالفيديو.. اللحظات الأولى لهجمات أرامكو الإرهابية

أظهَرَ حجم الأضرار التي تَسَبّب فيها العمل التخريبي

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
4,148

نشر برنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناة "CBS"، مقطع فيديو يُظهر اللحظات الأولى لاندلاع النيران بمنشآت شركة "أرامكو" النفطية في بقيق وخريص.
ويظهر في المقطع الذي بُث بالتزامن مع حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع البرنامج الأمريكي، حجم الأضرار التي أحدثها الهجوم الإرهابي الذي تم باستخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز.
وقال حينها المتحدث باسم وزارة الدفاع: إن لدى المملكة أدلة على تورط إيران في الأعمال التخريبية بالمنطقة؛ مؤكدًا أن الهجوم جاء من الشمال وليس اليمن؛ مشيرًا بأصابع الاتهام إلى إيران.

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