بعد 6 أشهر من اختفاء "هاني".. تهديدات ومعاينة جثث وغموض لم يفك!

ذووه يناشدون أمير جازان ونائبه بتوجيه الجهات المعنية بتكثيف البحث

مضت ستة أشهر منذ فقدان الشاب "هاني محسن أحمد خرمي" في 19 رمضان، فيما يواصل ذووه محاولة فك لغز اختفائه، حيث قادتهم معلومات قبل أيام عن وجود تهديدات تعرض لها المفقود وأحد أصدقائه من قبل مجموعة أشخاص.

وقال لـ"سبق" شقيق المفقود هاني: "طرقنا كل الأبواب، وبحثنا كل السبل لإيجاد أي خيط يدلنا على هاني!".

وأبان أنه وردته معلومات عن تلقي المفقود لتهديدات من قبل مجموعة أشخاص كما تلقى أحد أصدقاء المفقود تهديدات بعد حادثة الاختفاء بأسبوع.

وأضاف: "قدمت كل المعلومات للجهات الأمنية التي استدعتني مؤخراً لمعاينة ثلاث جثث لاشتباههم بأنها لشقيقي، لكن جميعها لم تكن له".

وناشد عبر "سبق"، أمير منطقة جازان ونائبه، بتوجيه الجهات المعنية بتكثيف البحث عنه، مؤكداً على من يعثر عليه أو على أي معلومة أن يبادر بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه، أو الاتصال على الرقمين: 0509884717 - 0537636806.