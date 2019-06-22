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"رويترز": هبوط الليرة التركية يسبب قلقاً للمستثمرين

وسط شكوك تحيط بإجراءات صناعة السياسة النقدية للبلاد

قالت وكالة رويترز إن الليرة التركية سجلت هبوطاً بسبب قلق المستثمرين من نتائج انتخابات بلدية إسطنبول التي ستجرى الأحد المقبل، وكذلك على خلفية شكوك تحيط بإجراءات صناعة السياسة النقدية للبلاد.

وسجلت الليرة 5.8170 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة أكثر من 1% من مستوى الإغلاق يوم الخميس والبالغ 5.7550، وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجمعة هبوطاً إلى 5.8250 مقابل الدولار.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، إنه "ما زال يعارض سياسة بلاده النقدية لتشديد الائتمان وتعهد بحل حاسم قريبًا لخفض أسعار الفائدة الرئيسية من مستواها الحالي البالغ 24%".

ورفع البنك المركزي التركي، في العام الماضي، من أسعار الفائدة إلى أعلى المستويات الموجودة في الأسواق الناشئة بعد أزمة للعملة دفعت معدل التضخم للصعود فوق 25%.

وتباطأ التضخم منذ ذلك الحين ليصل إلى 18.71%، لكن أسعار الفائدة بقيت بلا تغيير مع انزلاق الاقتصاد إلى مرحلة الركود.

وكانت الليرة التركية قد تراجعت مطلع شهر رمضان الماضي متجاوزة مستوى 6.24 مقابل الدولار يوم الخميس، لتسجل أضعف سعر لها في ثمانية أشهر وسط بواعث قلق بشأن إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول والتوترات قبيل محادثات تجارة أمريكية صينية.

وهوت الليرة إلى 6.2410 أمام الدولار، في أضعف مستوى لها منذ 24 سبتمبر أيلول، حيث انخفضت نحو واحد بالمئة عن مستوى إغلاقها السابق عند 6.7190.

وبعد تقديم طعون على مدى أسابيع من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، قضت اللجنة التركية العليا للانتخابات يوم الاثنين بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول التي فازت فيها المعارضة بهامش ضئيل.

وقال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إنه طلب رسميًا إلغاء تفويض أردوغان لأن المخالفات ذاتها التي يزعم حزب العدالة والتنمية أنها حدثت في انتخابات بلدية المدينة في 31 مارس شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"رويترز": هبوط الليرة التركية يسبب قلقاً للمستثمرين
سبق

قالت وكالة رويترز إن الليرة التركية سجلت هبوطاً بسبب قلق المستثمرين من نتائج انتخابات بلدية إسطنبول التي ستجرى الأحد المقبل، وكذلك على خلفية شكوك تحيط بإجراءات صناعة السياسة النقدية للبلاد.

وسجلت الليرة 5.8170 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة أكثر من 1% من مستوى الإغلاق يوم الخميس والبالغ 5.7550، وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجمعة هبوطاً إلى 5.8250 مقابل الدولار.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، إنه "ما زال يعارض سياسة بلاده النقدية لتشديد الائتمان وتعهد بحل حاسم قريبًا لخفض أسعار الفائدة الرئيسية من مستواها الحالي البالغ 24%".

ورفع البنك المركزي التركي، في العام الماضي، من أسعار الفائدة إلى أعلى المستويات الموجودة في الأسواق الناشئة بعد أزمة للعملة دفعت معدل التضخم للصعود فوق 25%.

وتباطأ التضخم منذ ذلك الحين ليصل إلى 18.71%، لكن أسعار الفائدة بقيت بلا تغيير مع انزلاق الاقتصاد إلى مرحلة الركود.

وكانت الليرة التركية قد تراجعت مطلع شهر رمضان الماضي متجاوزة مستوى 6.24 مقابل الدولار يوم الخميس، لتسجل أضعف سعر لها في ثمانية أشهر وسط بواعث قلق بشأن إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول والتوترات قبيل محادثات تجارة أمريكية صينية.

وهوت الليرة إلى 6.2410 أمام الدولار، في أضعف مستوى لها منذ 24 سبتمبر أيلول، حيث انخفضت نحو واحد بالمئة عن مستوى إغلاقها السابق عند 6.7190.

وبعد تقديم طعون على مدى أسابيع من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، قضت اللجنة التركية العليا للانتخابات يوم الاثنين بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول التي فازت فيها المعارضة بهامش ضئيل.

وقال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إنه طلب رسميًا إلغاء تفويض أردوغان لأن المخالفات ذاتها التي يزعم حزب العدالة والتنمية أنها حدثت في انتخابات بلدية المدينة في 31 مارس شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
11:55 PM

"رويترز": هبوط الليرة التركية يسبب قلقاً للمستثمرين

وسط شكوك تحيط بإجراءات صناعة السياسة النقدية للبلاد

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عيسى الحربي - الرياض
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قالت وكالة رويترز إن الليرة التركية سجلت هبوطاً بسبب قلق المستثمرين من نتائج انتخابات بلدية إسطنبول التي ستجرى الأحد المقبل، وكذلك على خلفية شكوك تحيط بإجراءات صناعة السياسة النقدية للبلاد.

وسجلت الليرة 5.8170 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة أكثر من 1% من مستوى الإغلاق يوم الخميس والبالغ 5.7550، وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجمعة هبوطاً إلى 5.8250 مقابل الدولار.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، إنه "ما زال يعارض سياسة بلاده النقدية لتشديد الائتمان وتعهد بحل حاسم قريبًا لخفض أسعار الفائدة الرئيسية من مستواها الحالي البالغ 24%".

ورفع البنك المركزي التركي، في العام الماضي، من أسعار الفائدة إلى أعلى المستويات الموجودة في الأسواق الناشئة بعد أزمة للعملة دفعت معدل التضخم للصعود فوق 25%.

وتباطأ التضخم منذ ذلك الحين ليصل إلى 18.71%، لكن أسعار الفائدة بقيت بلا تغيير مع انزلاق الاقتصاد إلى مرحلة الركود.

وكانت الليرة التركية قد تراجعت مطلع شهر رمضان الماضي متجاوزة مستوى 6.24 مقابل الدولار يوم الخميس، لتسجل أضعف سعر لها في ثمانية أشهر وسط بواعث قلق بشأن إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول والتوترات قبيل محادثات تجارة أمريكية صينية.

وهوت الليرة إلى 6.2410 أمام الدولار، في أضعف مستوى لها منذ 24 سبتمبر أيلول، حيث انخفضت نحو واحد بالمئة عن مستوى إغلاقها السابق عند 6.7190.

وبعد تقديم طعون على مدى أسابيع من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، قضت اللجنة التركية العليا للانتخابات يوم الاثنين بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول التي فازت فيها المعارضة بهامش ضئيل.

وقال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إنه طلب رسميًا إلغاء تفويض أردوغان لأن المخالفات ذاتها التي يزعم حزب العدالة والتنمية أنها حدثت في انتخابات بلدية المدينة في 31 مارس شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي.

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