التعاون يبدي استياءه من الأخطاء التحكيمية ويطالب بحكام أجانب

أعلن نادي التعاون في بيان إعلامي طلب طواقم تحكيم أجنبية لجميع مباريات الفريق الكروي الأول القادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ وذلك بعد أن أبدى استياءه من القرارات التحكيمية، ولاسيما في مباراة الفريق الأخيرة أمام الفيصلي.



وقال النادي في بيانه: "أبدى مجلس إدارة النادي استياءه الكبير من القرارات التحكيمية تجاه الفريق الأول في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي كان آخرها ما حدث مساء اليوم في مباراة الفيصلي؛ فلا يمكن أن نعلق على مباراتنا أمام شقيقنا نادي الفيصلي بغير الأسف الشديد؛ لما واجهناه من ظلم تحكيمي واضح من قِبل حكم المباراة ومساعديه في غرفة الـ VAR ؛ فقد كانوا عاملاً رئيسيًّا في سلب نقاط المباراة رغم المستوى المشرّف الذي قدمه لاعبونا، وكانوا جديرين بتتويجهم بنقاط المباراة الثلاث في مباراة تنافسية مع نادٍ شقيق، لكن له كل الاحترام".



وتابع: "يأتي بياننا هذا نظرًا لأهمية المرحلة القادمة، وحفاظًا على الجهود الكبيرة المبذولة داخل النادي فنيًّا وإداريًّا من أن تضيع بأخطاء تحكيمية، تكررت معنا في مباريات عديدة هذا الموسم".



وختم البيان بالقول: "انطلاقًا من الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لقطاع الرياضة والشباب، واعتزازًا بما وصلت إليه رياضة الوطن اليوم من جراء هذا الدعم، نعلن أننا سنفعل الخيار المتاح، والحق المكفول لنا من قيادتنا الرياضية بطلب الطاقم الأجنبي لأي مباراة؛ وبناء على ذلك قررت إدارة النادي طلب طاقم أجنبي لجميع مبارياتنا القادمة حتى نحمي النادي من تكرار ما حدث في مباراة اليوم".