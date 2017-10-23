النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التعاون يبدي استياءه من الأخطاء التحكيمية ويطالب بحكام أجانب

أعلن نادي التعاون في بيان إعلامي طلب طواقم تحكيم أجنبية لجميع مباريات الفريق الكروي الأول القادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ وذلك بعد أن أبدى استياءه من القرارات التحكيمية، ولاسيما في مباراة الفريق الأخيرة أمام الفيصلي.

وقال النادي في بيانه: "أبدى مجلس إدارة النادي استياءه الكبير من القرارات التحكيمية تجاه الفريق الأول في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي كان آخرها ما حدث مساء اليوم في مباراة الفيصلي؛ فلا يمكن أن نعلق على مباراتنا أمام شقيقنا نادي الفيصلي بغير الأسف الشديد؛ لما واجهناه من ظلم تحكيمي واضح من قِبل حكم المباراة ومساعديه في غرفة الـ VAR ؛ فقد كانوا عاملاً رئيسيًّا في سلب نقاط المباراة رغم المستوى المشرّف الذي قدمه لاعبونا، وكانوا جديرين بتتويجهم بنقاط المباراة الثلاث في مباراة تنافسية مع نادٍ شقيق، لكن له كل الاحترام".

وتابع: "يأتي بياننا هذا نظرًا لأهمية المرحلة القادمة، وحفاظًا على الجهود الكبيرة المبذولة داخل النادي فنيًّا وإداريًّا من أن تضيع بأخطاء تحكيمية، تكررت معنا في مباريات عديدة هذا الموسم".

وختم البيان بالقول: "انطلاقًا من الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لقطاع الرياضة والشباب، واعتزازًا بما وصلت إليه رياضة الوطن اليوم من جراء هذا الدعم، نعلن أننا سنفعل الخيار المتاح، والحق المكفول لنا من قيادتنا الرياضية بطلب الطاقم الأجنبي لأي مباراة؛ وبناء على ذلك قررت إدارة النادي طلب طاقم أجنبي لجميع مبارياتنا القادمة حتى نحمي النادي من تكرار ما حدث في مباراة اليوم".

الفيصلي التعاون الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
التعاون يبدي استياءه من الأخطاء التحكيمية ويطالب بحكام أجانب
سبق

أعلن نادي التعاون في بيان إعلامي طلب طواقم تحكيم أجنبية لجميع مباريات الفريق الكروي الأول القادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ وذلك بعد أن أبدى استياءه من القرارات التحكيمية، ولاسيما في مباراة الفريق الأخيرة أمام الفيصلي.

وقال النادي في بيانه: "أبدى مجلس إدارة النادي استياءه الكبير من القرارات التحكيمية تجاه الفريق الأول في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي كان آخرها ما حدث مساء اليوم في مباراة الفيصلي؛ فلا يمكن أن نعلق على مباراتنا أمام شقيقنا نادي الفيصلي بغير الأسف الشديد؛ لما واجهناه من ظلم تحكيمي واضح من قِبل حكم المباراة ومساعديه في غرفة الـ VAR ؛ فقد كانوا عاملاً رئيسيًّا في سلب نقاط المباراة رغم المستوى المشرّف الذي قدمه لاعبونا، وكانوا جديرين بتتويجهم بنقاط المباراة الثلاث في مباراة تنافسية مع نادٍ شقيق، لكن له كل الاحترام".

وتابع: "يأتي بياننا هذا نظرًا لأهمية المرحلة القادمة، وحفاظًا على الجهود الكبيرة المبذولة داخل النادي فنيًّا وإداريًّا من أن تضيع بأخطاء تحكيمية، تكررت معنا في مباريات عديدة هذا الموسم".

وختم البيان بالقول: "انطلاقًا من الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لقطاع الرياضة والشباب، واعتزازًا بما وصلت إليه رياضة الوطن اليوم من جراء هذا الدعم، نعلن أننا سنفعل الخيار المتاح، والحق المكفول لنا من قيادتنا الرياضية بطلب الطاقم الأجنبي لأي مباراة؛ وبناء على ذلك قررت إدارة النادي طلب طاقم أجنبي لجميع مبارياتنا القادمة حتى نحمي النادي من تكرار ما حدث في مباراة اليوم".

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
11:50 PM

التعاون يبدي استياءه من الأخطاء التحكيمية ويطالب بحكام أجانب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
969

أعلن نادي التعاون في بيان إعلامي طلب طواقم تحكيم أجنبية لجميع مباريات الفريق الكروي الأول القادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ وذلك بعد أن أبدى استياءه من القرارات التحكيمية، ولاسيما في مباراة الفريق الأخيرة أمام الفيصلي.

وقال النادي في بيانه: "أبدى مجلس إدارة النادي استياءه الكبير من القرارات التحكيمية تجاه الفريق الأول في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي كان آخرها ما حدث مساء اليوم في مباراة الفيصلي؛ فلا يمكن أن نعلق على مباراتنا أمام شقيقنا نادي الفيصلي بغير الأسف الشديد؛ لما واجهناه من ظلم تحكيمي واضح من قِبل حكم المباراة ومساعديه في غرفة الـ VAR ؛ فقد كانوا عاملاً رئيسيًّا في سلب نقاط المباراة رغم المستوى المشرّف الذي قدمه لاعبونا، وكانوا جديرين بتتويجهم بنقاط المباراة الثلاث في مباراة تنافسية مع نادٍ شقيق، لكن له كل الاحترام".

وتابع: "يأتي بياننا هذا نظرًا لأهمية المرحلة القادمة، وحفاظًا على الجهود الكبيرة المبذولة داخل النادي فنيًّا وإداريًّا من أن تضيع بأخطاء تحكيمية، تكررت معنا في مباريات عديدة هذا الموسم".

وختم البيان بالقول: "انطلاقًا من الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لقطاع الرياضة والشباب، واعتزازًا بما وصلت إليه رياضة الوطن اليوم من جراء هذا الدعم، نعلن أننا سنفعل الخيار المتاح، والحق المكفول لنا من قيادتنا الرياضية بطلب الطاقم الأجنبي لأي مباراة؛ وبناء على ذلك قررت إدارة النادي طلب طاقم أجنبي لجميع مبارياتنا القادمة حتى نحمي النادي من تكرار ما حدث في مباراة اليوم".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,386
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,681
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,979
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,087

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة