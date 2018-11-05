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فرنسا تلاحق 3 من أعتى مجرمي النظام السوري

شملت التهم الجرائم ضد الإنسانية والإخفاء القسري

أصدرت محكمة فرنسية مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري، يشتبه في ضلوعهم في انتهاكات، بما في ذلك استهداف اثنين من المواطنين الفرنسيين - السوريين الذين اختفوا في عام 2013 وأعلن عن وفاتهم الصيف الفائت.

وبحسب ما نقلته "فرانس برس"، اليوم (الاثنين) شملت مذكرات التوقيف الرئيس السابق للمخابرات السورية، الذي أصبح مديراً لمكتب الأمن القومي علي مملوك، واللواء جميل حسن رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية، واللواء عبد السلام محمود المكلف بفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق، بتهم التواطؤ في أعمال التعذيب، والتواطؤ في حالات الاختفاء القسري، والتواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وصدرت مذكرات التوقيف في 8 أكتوبر الماضي، لكن أعلنت اليوم بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

ويعد المسؤولون الثلاثة من أعتى مجرمي النظام السوري وأكثرهم ارتكاباً للفظائع بحق المدنيين السوريين منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا تلاحق 3 من أعتى مجرمي النظام السوري
سبق

أصدرت محكمة فرنسية مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري، يشتبه في ضلوعهم في انتهاكات، بما في ذلك استهداف اثنين من المواطنين الفرنسيين - السوريين الذين اختفوا في عام 2013 وأعلن عن وفاتهم الصيف الفائت.

وبحسب ما نقلته "فرانس برس"، اليوم (الاثنين) شملت مذكرات التوقيف الرئيس السابق للمخابرات السورية، الذي أصبح مديراً لمكتب الأمن القومي علي مملوك، واللواء جميل حسن رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية، واللواء عبد السلام محمود المكلف بفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق، بتهم التواطؤ في أعمال التعذيب، والتواطؤ في حالات الاختفاء القسري، والتواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وصدرت مذكرات التوقيف في 8 أكتوبر الماضي، لكن أعلنت اليوم بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

ويعد المسؤولون الثلاثة من أعتى مجرمي النظام السوري وأكثرهم ارتكاباً للفظائع بحق المدنيين السوريين منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
10:25 PM

فرنسا تلاحق 3 من أعتى مجرمي النظام السوري

شملت التهم الجرائم ضد الإنسانية والإخفاء القسري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت محكمة فرنسية مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري، يشتبه في ضلوعهم في انتهاكات، بما في ذلك استهداف اثنين من المواطنين الفرنسيين - السوريين الذين اختفوا في عام 2013 وأعلن عن وفاتهم الصيف الفائت.

وبحسب ما نقلته "فرانس برس"، اليوم (الاثنين) شملت مذكرات التوقيف الرئيس السابق للمخابرات السورية، الذي أصبح مديراً لمكتب الأمن القومي علي مملوك، واللواء جميل حسن رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية، واللواء عبد السلام محمود المكلف بفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق، بتهم التواطؤ في أعمال التعذيب، والتواطؤ في حالات الاختفاء القسري، والتواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وصدرت مذكرات التوقيف في 8 أكتوبر الماضي، لكن أعلنت اليوم بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

ويعد المسؤولون الثلاثة من أعتى مجرمي النظام السوري وأكثرهم ارتكاباً للفظائع بحق المدنيين السوريين منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

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