النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالأسماء.. تكليف 328 معلماً للعمل كمنسقي موهوبين في "تعليم الرياض"

وفق الترشيح الإلكتروني والاستمارات الورقية ولمدة 3 أعوام

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تكليف 328 معلماً للعمل كمنسقي موهوبين في المدارس للعام الدراسي الحالي 1443هـ، ولمدة ثلاثة أعوام دراسية.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن التكليف جاء وفق الترشيح الإلكتروني واستمارات الترشيح الورقية المعتمدة من مديري المدارس.

وأشار "الغنام" إلى أهمية تنفيذ وتفعيل منسقي الموهوبين برامج ومبادرات إدارة الموهوبين داخل المدرسة وفقاً لدليل منسقي الموهوبين مبيناً أنه سيكون هناك زيارات إشرافية من قبل مشرفي إدارة الموهوبين لمتابعة وتقويم عمل منسق الموهوبين في المدرسة.

وللاطلاع على أسماء المعلمين المكلفين كمنسقي موهوبين عبر الرابط التالي:

https://riyadhedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mohob_riyadhedu_gov_sa/EV_5FKLl6dpNgSFSugb_cSsBVxkDUjD6fkWjPXOLWRxRiA?e=RnkhDv

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالأسماء.. تكليف 328 معلماً للعمل كمنسقي موهوبين في "تعليم الرياض"
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تكليف 328 معلماً للعمل كمنسقي موهوبين في المدارس للعام الدراسي الحالي 1443هـ، ولمدة ثلاثة أعوام دراسية.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن التكليف جاء وفق الترشيح الإلكتروني واستمارات الترشيح الورقية المعتمدة من مديري المدارس.

وأشار "الغنام" إلى أهمية تنفيذ وتفعيل منسقي الموهوبين برامج ومبادرات إدارة الموهوبين داخل المدرسة وفقاً لدليل منسقي الموهوبين مبيناً أنه سيكون هناك زيارات إشرافية من قبل مشرفي إدارة الموهوبين لمتابعة وتقويم عمل منسق الموهوبين في المدرسة.

وللاطلاع على أسماء المعلمين المكلفين كمنسقي موهوبين عبر الرابط التالي:

https://riyadhedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mohob_riyadhedu_gov_sa/EV_5FKLl6dpNgSFSugb_cSsBVxkDUjD6fkWjPXOLWRxRiA?e=RnkhDv

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
02:21 PM

بالأسماء.. تكليف 328 معلماً للعمل كمنسقي موهوبين في "تعليم الرياض"

وفق الترشيح الإلكتروني والاستمارات الورقية ولمدة 3 أعوام

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
738

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تكليف 328 معلماً للعمل كمنسقي موهوبين في المدارس للعام الدراسي الحالي 1443هـ، ولمدة ثلاثة أعوام دراسية.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن التكليف جاء وفق الترشيح الإلكتروني واستمارات الترشيح الورقية المعتمدة من مديري المدارس.

وأشار "الغنام" إلى أهمية تنفيذ وتفعيل منسقي الموهوبين برامج ومبادرات إدارة الموهوبين داخل المدرسة وفقاً لدليل منسقي الموهوبين مبيناً أنه سيكون هناك زيارات إشرافية من قبل مشرفي إدارة الموهوبين لمتابعة وتقويم عمل منسق الموهوبين في المدرسة.

وللاطلاع على أسماء المعلمين المكلفين كمنسقي موهوبين عبر الرابط التالي:

https://riyadhedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mohob_riyadhedu_gov_sa/EV_5FKLl6dpNgSFSugb_cSsBVxkDUjD6fkWjPXOLWRxRiA?e=RnkhDv

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,786
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,835
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,038
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,115

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة