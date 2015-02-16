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معرض عمارة الحرمين الشريفين.. تراث عريق يحكي تطور هذا الفنّ

خدمات مخصصة لكبار السن أو من يعانون من صعوبة الحركة

يُعد معرض عمارة الحرمين الشريفين نافذة ثقافية ومنبرًا تاريخيًا لعرض أبرز المقتنيات الأثرية والتاريخية للحرمين الشريفين عبر العصور الزمنية المختلفة، وامتدادًا لجهود المملكة في الحفاظ على التراث الإسلامي العريق؛ حيث يحوي المعرض بين أروقته فنّ العمارة الإسلامية في الحرمين منذ عهد صدر الإسلام حتى هذا العهد السعودي الزاهر.

وتشرف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المعارض والمتاحف على المعرض؛ حيث يحتوي المعرض على عدد من القاعات المتنوعة؛ منها: قاعة المسجد الحرام التي تضم سلم الكعبة المشرفة وعمره أكثر من 200 عام، ومقصورة مقام إبراهيم، وقاعة الكعبة المشرفة التي تحتوي على باب الكعبة المشرفة، الذي أمر به الملك عبدالعزيز، وعمود الكعبة المشرفة من الداخل من عهد الصحابي الجليل عبدالله بن الزبير رضي الله عنه، وغيرها من القاعات، مرورًا بالمخطوطات والمسجد النبوي، وانتهاء بماء زمزم، التي تبرز جهود الدولة في العناية بالحرمين الشريفين.

وخصص المعرض خدمات لفئات المجتمع المختلفة من كبار السن أو من يعانون من صعوبة الحركة وذوي الإعاقات بجميع أنواعها.

ويقع المعرض في حي أم الجود بجوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، كما يستقبل زواره من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

معرض عمارة الحرمين الشريفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معرض عمارة الحرمين الشريفين.. تراث عريق يحكي تطور هذا الفنّ
سبق

يُعد معرض عمارة الحرمين الشريفين نافذة ثقافية ومنبرًا تاريخيًا لعرض أبرز المقتنيات الأثرية والتاريخية للحرمين الشريفين عبر العصور الزمنية المختلفة، وامتدادًا لجهود المملكة في الحفاظ على التراث الإسلامي العريق؛ حيث يحوي المعرض بين أروقته فنّ العمارة الإسلامية في الحرمين منذ عهد صدر الإسلام حتى هذا العهد السعودي الزاهر.

وتشرف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المعارض والمتاحف على المعرض؛ حيث يحتوي المعرض على عدد من القاعات المتنوعة؛ منها: قاعة المسجد الحرام التي تضم سلم الكعبة المشرفة وعمره أكثر من 200 عام، ومقصورة مقام إبراهيم، وقاعة الكعبة المشرفة التي تحتوي على باب الكعبة المشرفة، الذي أمر به الملك عبدالعزيز، وعمود الكعبة المشرفة من الداخل من عهد الصحابي الجليل عبدالله بن الزبير رضي الله عنه، وغيرها من القاعات، مرورًا بالمخطوطات والمسجد النبوي، وانتهاء بماء زمزم، التي تبرز جهود الدولة في العناية بالحرمين الشريفين.

وخصص المعرض خدمات لفئات المجتمع المختلفة من كبار السن أو من يعانون من صعوبة الحركة وذوي الإعاقات بجميع أنواعها.

ويقع المعرض في حي أم الجود بجوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، كما يستقبل زواره من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
04:42 PM

معرض عمارة الحرمين الشريفين.. تراث عريق يحكي تطور هذا الفنّ

خدمات مخصصة لكبار السن أو من يعانون من صعوبة الحركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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يُعد معرض عمارة الحرمين الشريفين نافذة ثقافية ومنبرًا تاريخيًا لعرض أبرز المقتنيات الأثرية والتاريخية للحرمين الشريفين عبر العصور الزمنية المختلفة، وامتدادًا لجهود المملكة في الحفاظ على التراث الإسلامي العريق؛ حيث يحوي المعرض بين أروقته فنّ العمارة الإسلامية في الحرمين منذ عهد صدر الإسلام حتى هذا العهد السعودي الزاهر.

وتشرف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المعارض والمتاحف على المعرض؛ حيث يحتوي المعرض على عدد من القاعات المتنوعة؛ منها: قاعة المسجد الحرام التي تضم سلم الكعبة المشرفة وعمره أكثر من 200 عام، ومقصورة مقام إبراهيم، وقاعة الكعبة المشرفة التي تحتوي على باب الكعبة المشرفة، الذي أمر به الملك عبدالعزيز، وعمود الكعبة المشرفة من الداخل من عهد الصحابي الجليل عبدالله بن الزبير رضي الله عنه، وغيرها من القاعات، مرورًا بالمخطوطات والمسجد النبوي، وانتهاء بماء زمزم، التي تبرز جهود الدولة في العناية بالحرمين الشريفين.

وخصص المعرض خدمات لفئات المجتمع المختلفة من كبار السن أو من يعانون من صعوبة الحركة وذوي الإعاقات بجميع أنواعها.

ويقع المعرض في حي أم الجود بجوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، كما يستقبل زواره من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
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