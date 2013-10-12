توالت المصاعب على عملاق التكنولوجيا الصينية "هواوي"، على مدار الأشهر الماضية؛ فبخلاف الحملة الأميركية ضدها، أكد المسؤول الأمني في الشركة جون سوفولك، أن هواوي تتعرّض لنحو مليون هجوم إلكتروني يوميًّا، تستهدف أجهزة الكمبيوتر والشبكات الخاصة بها. وفي تقرير نُشر في الصحف اليابانية، نقل عن سوفولك قوله: إن مثل الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها "هواوي" تتركز في الأغلب على سرقة بروتوكولات الإنترنت، وهو أمر ليس مفاجئًا؛ كونها واحدة من الشركات الرائدة عالميًّا في مجال شبكات الجيل الخامس. وبحسب "سكاي نيوز عربية": كانت الشركة الصينية قد اتهمت الحكومة الأميركية بتصعيد الهجمات الإلكترونية ضدها، كجزء من الحملة المنظّمة والمكثّفة التي تشنّها واشنطن، حسبما ذكر موقع "فوربس" الإلكتروني. وفي سبتمبر الماضي زعمت "هواوي" أن جهاز إنفاذ القانون الأميركي هدّد وأجبر وأغرى الموظفين الحاليين والسابقين في الشركة، كما نفذ هجمات إلكترونية للتسلّل إلى شبكات "الإنترنت" وأنظمة المعلومات الداخلية في الشركة. وفي تصريحاته الأخيرة لم ينسب سوفولك الهجمات إلى دولة أو جهات بعينها، كما لم يؤكّد ما إذا كانت من دولة بعينها أو من منافسين دوليين. واعترف سوفولك بأنه "رغم صدّ غالبية الهجمات واعتراضها، فقد حدثت بعض عمليات الاختراق في الأنظمة القديمة". ومع ذلك لم يعرف حجم الضرر الذي تعرّضت له "هواوي" جراء تلك الهجمات، لكن وسائل إعلام ذكرت أن هذه "الهجمات الإلكترونية شملت سرقة معلومات سرية عن طريق إرسال برامج ضارة عن طريق البريد الإلكتروني".

المصاعب مستمرّة.. "هواوي": نتعرّض لمليون هجوم إلكتروني يوميًّا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-12 توالت المصاعب على عملاق التكنولوجيا الصينية "هواوي"، على مدار الأشهر الماضية؛ فبخلاف الحملة الأميركية ضدها، أكد المسؤول الأمني في الشركة جون سوفولك، أن هواوي تتعرّض لنحو مليون هجوم إلكتروني يوميًّا، تستهدف أجهزة الكمبيوتر والشبكات الخاصة بها.



وفي تقرير نُشر في الصحف اليابانية، نقل عن سوفولك قوله: إن مثل الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها "هواوي" تتركز في الأغلب على سرقة بروتوكولات الإنترنت، وهو أمر ليس مفاجئًا؛ كونها واحدة من الشركات الرائدة عالميًّا في مجال شبكات الجيل الخامس.



وبحسب "سكاي نيوز عربية": كانت الشركة الصينية قد اتهمت الحكومة الأميركية بتصعيد الهجمات الإلكترونية ضدها، كجزء من الحملة المنظّمة والمكثّفة التي تشنّها واشنطن، حسبما ذكر موقع "فوربس" الإلكتروني.



وفي سبتمبر الماضي زعمت "هواوي" أن جهاز إنفاذ القانون الأميركي هدّد وأجبر وأغرى الموظفين الحاليين والسابقين في الشركة، كما نفذ هجمات إلكترونية للتسلّل إلى شبكات "الإنترنت" وأنظمة المعلومات الداخلية في الشركة.



وفي تصريحاته الأخيرة لم ينسب سوفولك الهجمات إلى دولة أو جهات بعينها، كما لم يؤكّد ما إذا كانت من دولة بعينها أو من منافسين دوليين.



واعترف سوفولك بأنه "رغم صدّ غالبية الهجمات واعتراضها، فقد حدثت بعض عمليات الاختراق في الأنظمة القديمة".



ومع ذلك لم يعرف حجم الضرر الذي تعرّضت له "هواوي" جراء تلك الهجمات، لكن وسائل إعلام ذكرت أن هذه "الهجمات الإلكترونية شملت سرقة معلومات سرية عن طريق إرسال برامج ضارة عن طريق البريد الإلكتروني".

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441 02:07 PM

المصاعب مستمرّة.. "هواوي": نتعرّض لمليون هجوم إلكتروني يوميًّا استهدفت أجهزة الكمبيوتر والشبكات الخاصة بها.. واخترقت بعض الأنظمة





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توالت المصاعب على عملاق التكنولوجيا الصينية "هواوي"، على مدار الأشهر الماضية؛ فبخلاف الحملة الأميركية ضدها، أكد المسؤول الأمني في الشركة جون سوفولك، أن هواوي تتعرّض لنحو مليون هجوم إلكتروني يوميًّا، تستهدف أجهزة الكمبيوتر والشبكات الخاصة بها.



وفي تقرير نُشر في الصحف اليابانية، نقل عن سوفولك قوله: إن مثل الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها "هواوي" تتركز في الأغلب على سرقة بروتوكولات الإنترنت، وهو أمر ليس مفاجئًا؛ كونها واحدة من الشركات الرائدة عالميًّا في مجال شبكات الجيل الخامس.



وبحسب "سكاي نيوز عربية": كانت الشركة الصينية قد اتهمت الحكومة الأميركية بتصعيد الهجمات الإلكترونية ضدها، كجزء من الحملة المنظّمة والمكثّفة التي تشنّها واشنطن، حسبما ذكر موقع "فوربس" الإلكتروني.



وفي سبتمبر الماضي زعمت "هواوي" أن جهاز إنفاذ القانون الأميركي هدّد وأجبر وأغرى الموظفين الحاليين والسابقين في الشركة، كما نفذ هجمات إلكترونية للتسلّل إلى شبكات "الإنترنت" وأنظمة المعلومات الداخلية في الشركة.



وفي تصريحاته الأخيرة لم ينسب سوفولك الهجمات إلى دولة أو جهات بعينها، كما لم يؤكّد ما إذا كانت من دولة بعينها أو من منافسين دوليين.



واعترف سوفولك بأنه "رغم صدّ غالبية الهجمات واعتراضها، فقد حدثت بعض عمليات الاختراق في الأنظمة القديمة".



ومع ذلك لم يعرف حجم الضرر الذي تعرّضت له "هواوي" جراء تلك الهجمات، لكن وسائل إعلام ذكرت أن هذه "الهجمات الإلكترونية شملت سرقة معلومات سرية عن طريق إرسال برامج ضارة عن طريق البريد الإلكتروني".