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أصدر فتاوى بقتل علماء.. القبض على مفتي "داعش" في الموصل

مسؤول عن تفجير جامع النبي يونس

قبضت قوات الأمن العراقية، اليوم (الخميس)، على مفتي تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الموصل، المعروف بـ"شفاء النعمة" والمشهور بين أعضاء التنظيم بـ"أبو عبدالباري".

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن الإرهابي المقبوض عليه كان يعمل إمامًا وخطيبًا في عدد من جوامع الموصل، وكان يحرض على الانتماء لـ"داعش" ومبايعته ويثقف للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة التنظيم على الموصل.

ويعتبر "أبو عبدالباري" من قيادات الصف الأول في "داعش"، وهو المسؤول عن إصدار الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة التنظيم، وفتوى تفجير جامع النبي يونس.

مفتي تنظيم داعش

الرئيسية/ أخبار العالم

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أصدر فتاوى بقتل علماء.. القبض على مفتي "داعش" في الموصل
سبق

قبضت قوات الأمن العراقية، اليوم (الخميس)، على مفتي تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الموصل، المعروف بـ"شفاء النعمة" والمشهور بين أعضاء التنظيم بـ"أبو عبدالباري".

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن الإرهابي المقبوض عليه كان يعمل إمامًا وخطيبًا في عدد من جوامع الموصل، وكان يحرض على الانتماء لـ"داعش" ومبايعته ويثقف للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة التنظيم على الموصل.

ويعتبر "أبو عبدالباري" من قيادات الصف الأول في "داعش"، وهو المسؤول عن إصدار الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة التنظيم، وفتوى تفجير جامع النبي يونس.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
05:29 PM

أصدر فتاوى بقتل علماء.. القبض على مفتي "داعش" في الموصل

مسؤول عن تفجير جامع النبي يونس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قبضت قوات الأمن العراقية، اليوم (الخميس)، على مفتي تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الموصل، المعروف بـ"شفاء النعمة" والمشهور بين أعضاء التنظيم بـ"أبو عبدالباري".

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن الإرهابي المقبوض عليه كان يعمل إمامًا وخطيبًا في عدد من جوامع الموصل، وكان يحرض على الانتماء لـ"داعش" ومبايعته ويثقف للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة التنظيم على الموصل.

ويعتبر "أبو عبدالباري" من قيادات الصف الأول في "داعش"، وهو المسؤول عن إصدار الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة التنظيم، وفتوى تفجير جامع النبي يونس.

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