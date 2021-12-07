رئيس جامعة حائل يكرم الطالبة بكلية العلوم الطبية "شذا الشمري"

حصدت المركز الأول في جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي

كرم رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، الطالبة شذا بنت خليفة الشمري، من كلية العلوم الطبية التطبيقية؛ لحصولها على المركز الأول في جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي في مجال الأفكار الإبداعية، فئة الأفراد "فكرة تطبيق العلاج الطبيعي".

فيما أشاد رئيس جامعة حائل بدور أسرة الطالبة فيما حققته من إنجاز يُضاف إلى إنجازات الجامعة والمنطقة بصفة عامة.

يشار إلى أن الطالبة "شذا الشمري" تدرس في قسم العلاج الطبيعي في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة حائل، ونالت مبادرتها في تطبيق العلاج الطبيعي تميزاً في مجال الأفكار الإبداعية، وحصدت المركز الأول في جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي 2021 فئة الأفراد.