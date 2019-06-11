النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

خلال أسبوع.. أكثر من مليون ونصف أمريكي تقدموا بطلبات إعانة بطالة

سوق العمل قد تستغرق أعوامًا للتعافي من "كورونا"

أفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، بأن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، انخفض إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 1.542 مليون في الأسبوع المنتهي في السادس من يونيو (حزيران) من 1.897 مليون في الأسبوع السابق.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم، أن يبلغ عدد الطلبات 1.55 مليون في أحدث أسبوع.

وتشهد عمليات تسريح الموظفين في الولايات المتحدة، انحسارًا، لكن الملايين الذين فقدوا وظائفهم بسبب "كوفيد-19" واصلوا الحصول على إعانات البطالة؛ مما يشير إلى أن سوق العمل قد تستغرق أعوامًا للتّعافي من الجائحة، حتى مع استئناف الشركات للتوظيف.

ولا يزال عدد الأشخاص الذين يتلقَّون إعانات بطالة مرتفعًا؛ إذ بلغ عدد ما يُطلق عليه الطلبات المستمرّة 20.929 مليونًًا في الأسبوع المنتهي في 30 مايو (أيار)، وهي أحدث بيانات متاحة لذلك المعيار، وما زال ذلك الرقم يقلّ عن 21.268 مليونًا في الأسبوع السابق.

الرئيسية/ محطات

اعلان
خلال أسبوع.. أكثر من مليون ونصف أمريكي تقدموا بطلبات إعانة بطالة
سبق

أفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، بأن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، انخفض إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 1.542 مليون في الأسبوع المنتهي في السادس من يونيو (حزيران) من 1.897 مليون في الأسبوع السابق.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم، أن يبلغ عدد الطلبات 1.55 مليون في أحدث أسبوع.

وتشهد عمليات تسريح الموظفين في الولايات المتحدة، انحسارًا، لكن الملايين الذين فقدوا وظائفهم بسبب "كوفيد-19" واصلوا الحصول على إعانات البطالة؛ مما يشير إلى أن سوق العمل قد تستغرق أعوامًا للتّعافي من الجائحة، حتى مع استئناف الشركات للتوظيف.

ولا يزال عدد الأشخاص الذين يتلقَّون إعانات بطالة مرتفعًا؛ إذ بلغ عدد ما يُطلق عليه الطلبات المستمرّة 20.929 مليونًًا في الأسبوع المنتهي في 30 مايو (أيار)، وهي أحدث بيانات متاحة لذلك المعيار، وما زال ذلك الرقم يقلّ عن 21.268 مليونًا في الأسبوع السابق.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
05:40 PM

خلال أسبوع.. أكثر من مليون ونصف أمريكي تقدموا بطلبات إعانة بطالة

سوق العمل قد تستغرق أعوامًا للتعافي من "كورونا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
239

أفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، بأن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، انخفض إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 1.542 مليون في الأسبوع المنتهي في السادس من يونيو (حزيران) من 1.897 مليون في الأسبوع السابق.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم، أن يبلغ عدد الطلبات 1.55 مليون في أحدث أسبوع.

وتشهد عمليات تسريح الموظفين في الولايات المتحدة، انحسارًا، لكن الملايين الذين فقدوا وظائفهم بسبب "كوفيد-19" واصلوا الحصول على إعانات البطالة؛ مما يشير إلى أن سوق العمل قد تستغرق أعوامًا للتّعافي من الجائحة، حتى مع استئناف الشركات للتوظيف.

ولا يزال عدد الأشخاص الذين يتلقَّون إعانات بطالة مرتفعًا؛ إذ بلغ عدد ما يُطلق عليه الطلبات المستمرّة 20.929 مليونًًا في الأسبوع المنتهي في 30 مايو (أيار)، وهي أحدث بيانات متاحة لذلك المعيار، وما زال ذلك الرقم يقلّ عن 21.268 مليونًا في الأسبوع السابق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,601
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,551
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,120

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة