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بعد زيارته مدرسة "النووي".. "العلوني" يؤكد أهمية دور الجهات التعليمية في بناء الوطن

المدرسة فازت بالمركز الأول في "تحدي القراءة العربي" في دورته الرابعة

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني، أهمية الدور المنوط بالجهات التعليمية والثقافية لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان؛ منوهًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية.

جاء ذلك بعد زيارته مدرسة الإمام النووي الابتدائية بينبع الصناعية، وهنأ في مستهل اللقاء، قائد المدرسة ومنسوبيها بمناسبة تحقيق المدرسة المركز الأول في مشروع تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة خلال الحفل الختامي الذي أقيم بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدّم الرئيس التنفيذي التهنئة لإدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بينبع، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.

وتأتي زيارة الرئيس التنفيذي لمدرسة الإمام النووي الابتدائية بينبع الصناعية، لتهنئتهم بهذا الإنجاز وعرفانًا وتقديرًا للمبدعين وما تحظى به مدارس الهيئة الملكية في مدنها من رعاية واهتمام، حتى باتت مدارسها من المدارس المتميزة، وطلابها من الطلاب المبدعين في مختلف النشاطات والمجالات الذين سجلوا إنجازات على الصعيد الإقليمي والدولي.

وكانت المدرسة قد رُشحت كأفضل مدرسة ضمن ثلاث مدارس على مستوى الوطن العربي، تتنافس على المركز الأول ونيْل اللقب، بعد منافسات وتصفيات امتدت لمدة عام بين أكثر مع 67 ألف مدرسة من 22 دولة عربية.

وتُعد هذه المسابقة إحدى مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تهدف لنشر ثقافة القراءة بين أبناء الوطن العربي.

مدرسة الإمام النووي ينبع تحدي القراءة العربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد زيارته مدرسة "النووي".. "العلوني" يؤكد أهمية دور الجهات التعليمية في بناء الوطن
سبق

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني، أهمية الدور المنوط بالجهات التعليمية والثقافية لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان؛ منوهًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية.

جاء ذلك بعد زيارته مدرسة الإمام النووي الابتدائية بينبع الصناعية، وهنأ في مستهل اللقاء، قائد المدرسة ومنسوبيها بمناسبة تحقيق المدرسة المركز الأول في مشروع تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة خلال الحفل الختامي الذي أقيم بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدّم الرئيس التنفيذي التهنئة لإدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بينبع، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.

وتأتي زيارة الرئيس التنفيذي لمدرسة الإمام النووي الابتدائية بينبع الصناعية، لتهنئتهم بهذا الإنجاز وعرفانًا وتقديرًا للمبدعين وما تحظى به مدارس الهيئة الملكية في مدنها من رعاية واهتمام، حتى باتت مدارسها من المدارس المتميزة، وطلابها من الطلاب المبدعين في مختلف النشاطات والمجالات الذين سجلوا إنجازات على الصعيد الإقليمي والدولي.

وكانت المدرسة قد رُشحت كأفضل مدرسة ضمن ثلاث مدارس على مستوى الوطن العربي، تتنافس على المركز الأول ونيْل اللقب، بعد منافسات وتصفيات امتدت لمدة عام بين أكثر مع 67 ألف مدرسة من 22 دولة عربية.

وتُعد هذه المسابقة إحدى مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تهدف لنشر ثقافة القراءة بين أبناء الوطن العربي.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
12:19 PM

بعد زيارته مدرسة "النووي".. "العلوني" يؤكد أهمية دور الجهات التعليمية في بناء الوطن

المدرسة فازت بالمركز الأول في "تحدي القراءة العربي" في دورته الرابعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني، أهمية الدور المنوط بالجهات التعليمية والثقافية لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان؛ منوهًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية.

جاء ذلك بعد زيارته مدرسة الإمام النووي الابتدائية بينبع الصناعية، وهنأ في مستهل اللقاء، قائد المدرسة ومنسوبيها بمناسبة تحقيق المدرسة المركز الأول في مشروع تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة خلال الحفل الختامي الذي أقيم بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدّم الرئيس التنفيذي التهنئة لإدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بينبع، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.

وتأتي زيارة الرئيس التنفيذي لمدرسة الإمام النووي الابتدائية بينبع الصناعية، لتهنئتهم بهذا الإنجاز وعرفانًا وتقديرًا للمبدعين وما تحظى به مدارس الهيئة الملكية في مدنها من رعاية واهتمام، حتى باتت مدارسها من المدارس المتميزة، وطلابها من الطلاب المبدعين في مختلف النشاطات والمجالات الذين سجلوا إنجازات على الصعيد الإقليمي والدولي.

وكانت المدرسة قد رُشحت كأفضل مدرسة ضمن ثلاث مدارس على مستوى الوطن العربي، تتنافس على المركز الأول ونيْل اللقب، بعد منافسات وتصفيات امتدت لمدة عام بين أكثر مع 67 ألف مدرسة من 22 دولة عربية.

وتُعد هذه المسابقة إحدى مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تهدف لنشر ثقافة القراءة بين أبناء الوطن العربي.

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